أجمل اطلالات النجمات بمعطف الـ Teddy Bear

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 01:50 صباحاً - لم تعد المعاطف مجرد قطعة ملابس للتدفأة. فالقطعة المناسبة قادرة على أن تضعك تحت الأضواء بطريقة لافتة وتترك إنطباعاً لا يقاوم. لعل هذا ما يفسر المعاطف المصنوعة من الزغب التي تلقى الكثير من الرواج راهناً، والتي رأيناها على مدارج عروض أزياء توم فورد وغوتشي وهي أجمل في الحقيقة من المعاطف الكلاسيكية بفضل خاماتها الناعمة والمميزة. من هنا، لا بد أن نتوقف على معطف يعتبر صيحة الموسم وقد اكتسح مختلف اطلالات النجمات والمؤثرات في الستريت ستايل وهو معطف Teddy Bear من ماكس مارا الأيقوني وهو اختيار شيك رأيناه على أمثال كارين رويتفيلد وبلايك لايفلي وهايلي بالدوين...



النجمات بمعطف الـ Teddy Bear

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ظهر هذا المعطف لأول مرة على مدرج عرض أزياء العلامة في 2013، وقد بيع منه الآلاف وأكسب العلامة الملايين وألهم الكثر بأن يقلدوه. هذا المعطف الناعم بأكمامه المنخفضة يجعلك تشعرين وكأنك تتحركين في أحضان حيوان ناعم ودافئ، وقد بيع منه أكثر من 17 ألف قطعة وجاءت أرباحه أكثر من 50 مليون دولار وفقاً لناطق بإسم العلامة. وبهذا الصدد، صرح Ian Griffiths مصمم المعطف قائلاً: "تذكرت نوعاً معيناً من المعاطف في الثمانينات، وشعرت بأن عالم الموضة ينقصه مثل هذا المعطف وسيندمج في روح العصر".

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النجمات بمعطف الـ Teddy Bear



لإعادة ابتكار تأثير الفرو، عمل المصمم مع فريق عمله مع مورد إيطالي لإعادة ابتكار التكنولوجيا لابتكار نوع من الفرو المزيف مصنوع من شعر الجمل الخالص محبوك على أساس من الحرير وقد أطلق بمجموعة كبيرة من الألوان تتراوح ما بين الزهري والأحمر والأزرق النيلي. النتيجة تصميم أنيق فاخر وعلى الموضة ويمكن ارتداؤه نهاراً مع اللوكات الكاجوال ومساءاً مع فساتين السهرة.

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