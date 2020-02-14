كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 01:50 صباحاً - ظهرت مصممة الأزياء المغربية والمطربة المعتزلة بسمة بوسيل، مؤخراً، بعدة إطلالات مناسبة لفصل الشتاء، واليوم جمعنا لمحباتها عشر إطلالات مميزة، يمكنهن أن يستوحين منها أفكاراً لمناسباتهن المختلفة.

إطلالات شتوية من بسمة بوسيل

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ارتدت بسمة بنطالاً أسودَ من القطن مع بلوفر أسود برسوم ذهبية وجاكيت أسود، وكسرت اللون الأسود بحذاء أبيض محايد، وتألقت في إطلالة شبابية ببنطال فسفوري وبلوزة بيضاء برسمة مع جاكيت أسود من الجلد، كما تميزت ببنطال جينز ومعطف صوفي أبيض مزين بالأحمر والأسود للوك أنثوي.

إطلالات شتوية من بسمة بوسيل



وظهرت ببنطال ومعطف باللون البنفسجي، وكسرت لونهما بمربعات برتقالية تزين المعطف؛ ليبدو أكثر عصريةً، في حين اختارت إطلالة يكسوها اللون الأسود، مكوّنة من بنطال وبلوزة بكُم طويل وحذاء رياضي وحقيبة.

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إطلالات شتوية من بسمة بوسيل

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وتجملت بتنورة وبلوفر باللون الأسود، مع حقيبة صغيرة وحذاء رياضي باللون الأبيض؛ لمظهر شبابي عصري، وتزينت بجمبسوت أبيض بطبعات الثعبان، مزين بحزام أسود للخصر؛ لخيار شبابي كاجوال.

إطلالات شتوية من بسمة بوسيل



وأطلّت بتنورة صوفية وبلوفر باللون البنفسجي، وأكملتهما بحقيبة وحذاء بوت بطبعات النمر البنية، كما نسقت معطفاً قصيراً أسودَ، مع بلوزة مزينة بخطوط.

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