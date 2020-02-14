اكسسوار الوشاح المعقود موضة الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 01:50 صباحاً - السكارف أو الوشاح، هو أبسط شكل من أشكال الزينة، بقطعة واحدة من القماش. اكسسوار الوشاح المعقود موجود منذ قرون عدة، وله خاصيته الثقافية، وهو قطعة أساسية في ملابس الشتاء لسببين: الدفء وأناقة الاطلالة. الوشاح الصوف يحتلّ الأولوية في هذا الفصل، ويتفوّق على باقي أنواع السكارف، أمّا الوشاح المعقود فيضيف رونقًا خاصًّا وألوانًا حيوية على القميص أو الكنزة الصوفية. والبعض يستخدمه كدليل بريستيج كالملكة إليزابيث مثلًا.

اكسسوار الوشاح الحريري المعقود

موديلات سكارف حرير 2020



غالبًا ما يتم ارتداء هذا السكارف في فصلي الربيع والصيف. وهو من الاكسسوارات التي تضيف أناقةً إلى الطلّة، خاصة في المناسبات الرسمية، وعند الاطلالات التلفزيونية وفي مكاتب العمل. هذا السكارف يمكن أن يكون مطبّعًا بالرسومات، أو الورود، أو بالرسوم الهندسية كالدوائر والمربعات. هناك أنواع عدة من العُقد: إذا كان الوشاح دائريًّا قصيرًا ، يمكن اعتماد العُقد الطويلة، وإذا كان من القماش الخفيف، لفّيه حول عنقكِ، وضعي سلسلة طويلة حول رقبتكِ، وإذا كان السكارف طويلًا، اُتركي طرفه منسدلًا على كتفكِ، والطرف الآخر ملفوفًا، مع سلسلة قصيرة.

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اكسسوار السكارف الصوفي

موديلات وشاح شتوية



خلال رحلاتكِ إلى الأماكن الباردة في فصل الشتاء، حيث تتساقط الثلوج، عليكِ الانتباه إلى ضرورة ارتداء اكسسوار السكارف/ شال الصوف. في شوارع باريس مثلًا، حيث عروض الأزياء الراقية والستريت ستايل المميّز، نرى النجوم دائمًا بالشال الصوفي والقبعة، والقفازات. الاكسسوارات الشتوية تبدو وكأنّها عنوان للأناقة أكثر من وسيلة تدفئة. الملاحظ عادةً هو عجقة الألوان الحيوية والفاتحة بخاصة عند تساقط الثلوج. الشالات تكون متنوعة، بعضها قصير يغطي الصدر والكتفين، وبعضها يصل إلى حدّ الركبة ويكون شبيهًا بحرام كبير. بعض الشالات تكون قطنية معقودة على الرقبة. بكلّ الأحوال، باريس من دون شال أو وشاح معقود، تجعلنا نبدو غريبين.

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موديلات السكارف المعقود

أوشحة صوف 2020

هناك موديلات عدة لأوشحة الصوف، فالقصيرة والمضلّعة تبدو أنيقة، بل من أكثر خيارات المشاهير، وهي واحدة من أفضل الأوشحة الدافئة، فيفصل الشتاء ويمكنك ربطها بسهولة شديدة، لأنّ هناك طريقة بسيطة للغاية لربطها. وهناك الأوشحة السوداء أيضًا التي يمكن ارتداؤها من قبل الرجال والنساء على حدّ سواء. أمّا الشالات الكبيرة، فهي الأكثر طلبًا في أيام البرد القارص، وأهميتها عند التنقل على الرصيف لا يضاهيها شيء آخر. تتوافر تصميمات الأوشحة الصوفية الجميلة هذه، في أيّ قماش، مثل الكشمير والصوف الناعم. الأوشحة الصوفية جميلة جدًّا ومفيدة جدًّا، حيث تحميكِ من الشتاء، وطريقة عقدها بسيطة جدًّا، يكفي لفّها بطريقة عفوية على الرقبة والكتفين، حتى تضفي أناقةً على اطلالتكِ.