كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 01:50 صباحاً - إذا كنت لا تميلين الى استخدام كريم الأساس لتغطية بشرة الوجه وإخفاء كافة الشوائب والعيوب فيها، فقد حان الوقت لتجربة أفضل أنواع بودرة الوجه، التي تتوافر بتركيبات وألوان عديدة لتناسب جميع ألوان وأنواع البشرة، وهي ستغنيك كلياً عن استخدام الفاونديشن. ولمساعدتك في الاختيار، نرصد لك أفضل بودرة للوجه بدون كريم أساس.



Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish



هذه البودرة ناعمة جداً الى درجة ليس بالإمكان رؤيتها على الوجه، فهي خفيفة الوزن وتؤمن تغطية كاملة للبشرة من دون الحاجة الى استخدام كريم أساس. لكنها لا تدوم لساعات طويلة، لذلك احتفظي بها في حقيبة مكياجك لاستخدامها عند الحاجة.

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MAC Mineralize Skin Finish Natural

MAC Mineralize Skin Finish Natural



ابتكرت علامة ماك بودرة الوجه هذه لتوفر للمرأة تغطية بشرة طبيعية جداً بلمسة لامعة خفيفة جداً تمنح بشرة الوجه توهجاً رائعاً. وهي تتميز بتركيبتها الثابتة التي تدوم طوال اليوم. نظفي وجهك جيداً وطبقيها على وجهك بشكل متساو، وهي ستغنيك عن استعمال الفاونديشن.



Bobbi Brown Skin Weightless Powder Foundation

Bobbi Brown Skin Weightless Powder Foundation



تذوب بودرة الوجه هذه في البشرة لتوفر لك تغطية عالية، وذلك بفضل تركيبتها السلسة التي تعمل على إخفاء الشوائب والعيوب وتدوم طويلاً على البشرة. وهي تتوافر بـ20 لوناً لتتناسب مع ألوان البشرة كافة، كما تأتي مع اسفنجة ومرآة كبيرة، لتستخدميها أينما كنت.

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NYX HD Finishing Powder

NYX HD Finishing Powder



إذا كنت تجدين أن الكونسيلر يجعل من التجاعيد والخطوط الدقيقة أكثر بروزاً، فإنك بالتأكيد بحاجة الى تجربة بودرة الوجه هذه من NYX، إذ إن تركيبتها الشفافة خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام حول العينين وفي أي منطقة في الوجه تحتاج الى تمويه الشوائب والعيوب فيها، وهي تؤمن لك تغطية بشرة متألقة وتدوم طويلاً.



Hourglass Ambient Lighting Powder

Hourglass Ambient Lighting Powder



تضيء بودرة الوجه هذه من Hourglass، بشرة الوجه، من دون أن تجعلها لامعة، حيث تخفي الشوائب والعيوب وتترك البشرة ندية وذات مظهر طبيعي ناعم. طبقيها بواسطة فرشاة كبيرة الحجم مخصصة لوضع بودرة الوجه. علماً أنها تتميز بتركيبتها الثابتة، حيث تتغلغل في البشرة لتؤمن لك تغطية تدوم ساعات طويلة.

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