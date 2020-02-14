كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 01:50 صباحاً - الرمان بالإضافة إلى طعمه اللذيذ، وأنه من الفواكه الأساسية بموسم الشتاء، إلا أنه أيضًا يحتوي على الكثير من الفوائد المذهلة للبشرة، ويغذي الجلد بفضل مضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة، ولهذا إليكِ خلطات بذور الرمان لبشرة مشرقة.



ماسك الرمان وزيت اللوز الحلو

ماسك الرمان وزيت اللوز الحلو



مكونات الماسك



- ملعقة كبيرة من حب الرمان المطحون

- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

- ملعقة كبيرة من عسل النحل الخام



طريقة التحضير للماسك



اخلطي المكونات في وعاء، وقلّبيها جيدًا وتأكدي من أن الرمان مطحون، واستخدمي كلا من العصير والحب المطحون في الخليط.

وزّعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بعدها بالماء الفاتر.

جربي الماسك أكثر من مرة بالشهر، للاستفادة من فوائد الرمان في موسم الشتاء.

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ماسك الرمان والحليب

ماسك الرمان والحليب



المكونات



- ملعقة صغيرة من الرمان المطحون

- ملعقة صغيرة من الحليب

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتك.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة.

أزيلي الخليط بعد ذلك، وجرّبيه مرة أسبوعيًا، للحصول على بشرة نضرة وفاتحة متوهجة.

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ماسك الرمان وماء الورد

ماسك الرمان وماء الورد



- ملعقة صغيرة من حبات الرمان المطحون

- ملعقة صغيرة ماء



اخلطي الرمان مع ماء الورد، ويفضل أن يكون ماء الورد باردًا، لتلطيف البشرة، كما يمكنكِ إضافة العسل للخليط.

اتركي الخليط يجف لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

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