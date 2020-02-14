احصلي على شفاه وردية بهذه الخلطات

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 01:50 صباحاً - الشفاه الوردية من علامات الجمال لدى الصبايا، وتمنح وجهك لمسة أكثر إشراقًا وجاذبية، ولهذا تظل الصبايا يبحثن عن الوصفات الطبيعية ليحصلن على اللون الوردي اللامع للشفاه، وهو ما اخترناه لكِ اليوم، بطرق سهلة وسريعة يمكنكِ تجربتها.
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خليط الفراولة الغليسرين والعسل
- حبات فراولة مطحونة
- ملعقة صغيرة غليسرين
- ملعقة صغيرة عسل
طريقة تحضير الماسك
اخلطي الفراولة مع الغليسرين مع العسل وضعيه على الشفاه واتركيه.
يمكنكِ استخدامه أكثر من مرة في اليوم.
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ماسك السكر البني والعسل وزيت الزيتون
المكونات
ملعقة صغيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة سكر بني
قطرات عسل نحل
طريقة تحضير الماسك
ضعي المكونات مع بعضها البعض، ثم افركي الخليط بلطف على شفتيكِ
اُتركيه 5 دقائق، ثم امسحي شفتيكِ بقطنة ناعمة.
وكرري العملية مرتين أسبوعيًّا، لإزالة الجلد الميت والتخلص من التشققات، والحصول على اللون الوردي للشفاه.
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خليط زبدة الشيا والعسل والليمون
المكونات
ملعقة صغيرة زبدة شيا
ملعقة صغيرة ليمون
ملعقة صغيرة عسل
طريقة تحضير الماسك
اخلطي زبدة الشيا مع العسل والفازلين
ضعي الخليط على الشفاه واتركيه
يمكنكِ استخدامه كمرطب قبل النوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.