وصفات طبيعية لتبييض الأسنان.. حضّري ضحكتَكِ ليوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 فبراير 2020 01:50 صباحاً - تحلم كلّ امرأة بالتألق في يوم الحب خاصة عندما يتعلّق الأمر بابتسامتها، وهي لذلك تسعى للخضوع إلى جلسات تبييض الأسنان عند طبيبها الخاص ما يؤثر سلباً على صحّة اللثة والأسنان، لذا فمن الأفضل اللّجوء إلى خلطات طبيعية مستخلصة من المطبخ تحتوي على مواد طبيعية مضادة للميكروبات، وحمض قوي يساعد على تبييض لون الأسنان.

نقدّم لكِ في ما يلي بعض الوصفات الطبيعية والنصائح التي تساعدكِ على امتصاص الأوساخ الموجودة على الأسنان، والمحافظة على صحتها من التسوس، والحصول على أسنان ناصعة البياض.

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وصفات طبيعية لتبييض الأسنان



وصفة قشور البرتقال لتبييض الأسنان

تبييض الأسنان

المكونات:

بعض من قشور البرتقال.



الطريقة:

تفرك الأسنان بقشور البرتقال لمدة دقيقة أو دقيقتين.

تنظف الأسنان بالفرشاة والمعجون كالعادة.

تكرر يومياً لمدة أسبوع أو للحصول على النتائج المطلوبة.

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وصفة الفراولة لتبييض الأسنان

تبييض الأسنان

المكونات:

حبة فراولة

ملعقة من صودا الخبز



الطريقة:

اهرسي حبة فراولة جيداً ثم اخلطيها مع نصف ملعقة من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)، حتى يتحول الخليط إلى معجون.

افركي أسنانك بالخليط باستخدام فرشاة الأسنان لمدة 5 دقائق.

اغسلي الفرشاة جيداً ثم نظفي أسنانك بالفرشاة ومعجون الأسنان، وستلاحظين الفرق على الفور.

أعيدي الكرة مرة أسبوعياً.

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وصفة الكركم والقرنفل لتبييض الأسنان

تبييض الأسنان



المكونات:

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

قطرتين من زيت اللافندر

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الطريقة:

قومي بمزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة صغيرة من الكركم مع قطرتين من زيت اللافندر بكوب من الماء.

يُغلى المزيج على لهب متوسط، ويتم تصفيته في زجاجة وخلطها جيدًا قبل استخدامها.

خذي رشفة كبيرة من هذا المحلول في فمك وقومي بغسل فمك لمدة دقيقة واحدة. ثم بصقها وشطف الفم بالماء فقط.

استخدمي هذه الطريقة مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.



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وصفة الفحم لتبييض الأسنان

تبييض الأسنان



المكونات:

كمية من الفحم المسحوق.

فرشاة للأسنان.



الطريقة:

ترطب فرشاة الأسنان، ثم يوضع عليها الفحم.

تنطف الأسنان بواسطة الفحم بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقتين.

تكرر مرة أو مرتين في الأسبوع.

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نصائح لأسنان بيضاء

تبييض الأسنان

​ اغسلي أسنانك ثلاث مرّات في اليوم كحدّ أدنى واضغطي برفق على الأسنان بواسطة الفرشات في حركات دائرية، ومن الأفضل استخدام فرشاة أسنان كهربائية أو بالموجات فوق الصوتية لما توفره هذه الفرش تنظيف عميق. بعد أن تشربي الشاي أو القهوة أو المشروبات الغازية و المحلاة و تتناولي الأطعمة الدسمة اغسلي أسنانك مباشرة لأن هذه الأشياء تتراكم على الأسنان مما يتسبب باصفرارها. النظام الغذائي الصحي من شأنه أن يساعد أسنانك ولثتك اهتمي بتناول الفواكه والخضروات الطازجة لأنها مفيدة لأسنانك عكس السكريات التي قد تتسبب في إصابة أسنانك بعدة مشكلات صحية، كما أكثري من تناول اللبن و منتجاته فهي تحتوي على الكالسيوم و الحامض اللبني اللذين يساهما في مكافحة التسوس، وبالمقابل عليكِ الامتناع عن الأطعمة والمشروبات التي تلون الأسنان مثل المشروبات الغازية وصوص الصويا و التوت الأزرق. ضعي كمية قليلة من كربونات الصوديوم في الماء ثم اغسلي أسنانك بها مرة في الأسبوع. نظفي أسنانك بخيط الأسنان الطبي لأنه ينظف المناطق التي يصعب على فرشاة الأسنان الوصول إليها.

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