بنات عامر منيب يشعلن استديو "معكم" بأغنية "بنت الجيران"

حلت مريم وزينة ونور، بنات الفنان الراحل عامر منيب، ضيفات على الإعلامية منى الشاذلي، خلال حلقة اليوم، من برنامج "معكم"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC".
وغنت بنات الفنان الراحل، أغنية "بنت الجيران"، لمطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
أكد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أن أغنيته الأخيرة "بنت الجيران"، هي بوابة مروره للوسط الفني.
وقال شاكوش، لـ"الوطن"، الحمدلله نجاح مهرجان "بنت الجيران" كان بوابه معرفتي بعدد كبير من الوسط الفني، بداية من مني ذكي، والتي أهديتها المهرجان من خلال فيديو، لأفاجأ بردها عليّ بالشكر وإعجابها بالمهرجان.
وأكد أن "هناك عدد كبير من الفنايين لم أتوقع أبدا أن يكلموني، منهم الفنان الجميل أحمد حلمي، والذي اتصل بي يبارك لي على الأغنية، وكنت سعيدا جدا لمكالمته، واتفقنا أن يكون هناك مقابلة قريبا، وبالفعل ذهبت له، فهو إنسان جميل وطيب جدا".
وأضاف شاكوش أن كل ما يحدث لي الآن لم أتوقعه، وكل هذا بفضل توفيق ربنا، ورضا أمي ودعواتها.
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