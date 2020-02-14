زينة توجه رسالة غامضة: "الوقاحة أن تبتسم بعد أكلك من لحمي"

بـ7 صور لها، من جلسة تصوير بأزياء صيفية، وجهت الفنانة زينة، رسالة غامضة إلى جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، بالتزامن مع وجود خلافات قضائية مع الفنان أحمد عز.

وأطلت الفنانة بـ"جيب" متوسطة الطول ولامعة، فضلا عن قميص فاتحة اللون وغير منقوش، معلقة: "الوقاحة هى أن تبتسم لي، وقد أكلت من لحمي، حتى جف لسانك والاستهانة هي أن أعلم بكل ذلك وأبتسم لك".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، أبرزها: "أنتي قصدك على أحمد عز ولا مين؟"، و"بنحبك أوي يا زينة"، و"ما أكثر الشخصيات الوقحة في حياتنا".

يشار إلى أن محكمة أسرة مدينة نصر، نظرت مؤخرا أولى جلسات الدعوى الجديدة المقامة من زينة ضد عز، والتي تطالب فيها بإلزامه بدفع 900 ألف جنيه، كمصاريف مدرسة للتوأم زين الدين وعز الدين، وقررت المحكمة تأجيلها لجلسة الأول من مارس المقبل.