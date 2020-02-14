الامارات | جيف بيزوس يشتري بيتاً فخماً بـ 165 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن جيف بيزوس يشتري بيتاً فخماً بـ 165 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترى مؤسس شركة «أمازون»، الملياردير الأميركي جيف بيزوس، دارة فخمة في لوس أنجلوس بسعر 165 مليون دولار، ما يشكل مستوى قياسياً جديداً في هذه المدينة الكاليفورنية الكبيرة، على ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».
وأوضحت الصحيفة أن بيزوس اشترى هذه الدارة من صاحب الإمبراطورية الإعلامية الأميركي، ديفيد غيفين، محطماً السعر القياسي لعقار في منطقة لوس أنجلوس.
وسجل السعر القياسي السابق، العام الماضي، عندما اشترى رجل الأعمال الأسترالي - البريطاني، لاكلان موردوك، دارة في بيل إير، تستخدم في تصوير مسلسل «ذي بيفرلي هيلبيليز»، بسعر 150 مليون دولار.
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