الامارات | 10 إطلالات أنيقة ومحتشمة في «فانيتي فير»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إطلالات أنيقة ومحتشمة في «فانيتي فير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خاصة والعربية عامة.

إعداد: ندى الزرعوني

[email protected]

Advertisements

مع التحضيرات القاسية التي يخضعن لها الشهيرات من ممثلات وعارضات أزياء وفنانات وكل العاملين في مجال هذه الصناعة، استعداداً لحفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي، الذي تتحول سجادته الحمراء إلى الحكم القاسي لاختيارات الفنانات من تصاميم وفساتين، غالباً ما يأتي حفل الـ«فانيتي فير» السنوي، والذي يعتبر الحفل الذي يلي تماماً حفل «الأوسكار»، وعلى سجادة هذا الحفل تأتي الخيارات المفضلة لدى نقاد الموضة.

يعتبر «حفل ما بعد الحفل» أو ما يعرف بالـ«أفتر بارتي» الخاص بمجلة «فانيتي فير» الأميركية، أحد أهم السجادات الحمراء التي تلي حفل «الأوسكار» مباشرة، والتي غالباً ما تعتمد فيه الضيفات تصاميم وإطلالات مختلفة عن الحفل الرئيس، كما تميل أحياناً بعض تصاميمه إلى أن تكون أكثر أناقة وخفة بشكل يعين على الحركة والاحتفال بشكل غير معيق للحركة. وهنا مجموعة من التصاميم المفضلة لدينا، التي تميزت بكونها أنيقة وغير عارية بشكل مبالغ.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.