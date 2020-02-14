الامارات | 13 متسابقاً في الربع الخالي

شكرا لقرائتكم خبر عن 13 متسابقاً في الربع الخالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ماراثون «رحلة الهجن»، في منطقة المرموم بدبي.

وخُصص السباق، الذي امتد على مسافة كيلومتر واحد، للمشاركين في نسخ سابقة من «رحلة الهجن» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كل عام، وعددهم 13 متسابقاً ممّن سبق أن اكتسبوا خبرة واسعة في ركوب الهجن وتضميرها وقطع المسافات الشاسعة في صحراء الربع الخالي، ويمثلون بلداناً عدة.

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وتقدم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، بوافر التقدير لسمو ولي عهد دبي على حضوره ودعمه المتواصل، وقال: «نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على دعم رحلة الهجن بالمقام الأول وحضور سموّه لهذا السباق ومشاركته حفظ تراثنا، ودعمه لهذه المبادرات التراثية وتعزيز الوعي حولها، ونشرها وسط المجتمعات المحلية والأجانب المقيمين في الدولة، لترسيخ قيم التسامح والتعايش، ومد جسور التعارف بين الأمم ومختلف الجنسيات وإتاحة الفرصة لهم للتعرف الى موروثنا الاجتماعي والثقافي. كما أشاد بن دلموك بالمستشار هلال أحمد بوإبراهيم وفريق العمل لما قدموه من جهد في رفع مستوى المشاركين، حتى تمكنوا من المشاركة باحترافية في هذا السباق.

وفازت بالمركز الأول إليكسيس من الصين، تلتها بالمركز الثاني اليابانية آنا آيكو، وفي المركز الثالث جاءت الفنلندية رباب القويري، فيما أحرزت البريطانية جودي ميركاتي المركز الرابع، والبريطانية شيرلي ويلكنسون المركز الخامس. وتم تكريم المتسابقين الـ13 بدروع تحمل شعار المركز وجوائز عينية.

- المبادرات التراثية تعزّز الوعي وترسّخ قيم التسامح والتعايش.