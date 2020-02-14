الامارات | «فوكس سينما».. تجربة استثنائية في يوم «الفالنتاين»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فوكس سينما».. تجربة استثنائية في يوم «الفالنتاين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل «فوكس سينما» بـ«الفالنتاين» هذا العام عبر تقديم تجربة سينمائية استثنائية في صالات عرض «ثيتر باي رودز» (THEATRE by Rhodes) تتميز بطابع خاص، وتترافق مع وجبة فاخرة من ثلاثة أطباق. يتوافر هذا العرض حصرياً من 13 إلى 19 فبراير في «فوكس سينما» في مختلف أنحاء الإمارات، وتضم الباقة مشاهدة فيلم مميز مع وجبة عشاء لشخصين مقابل 499 درهماً فقط. تتضمن قائمة الطعام طبق المندي مع قطع الدجاج الحارة، وريزوتو القرع اللذيذ وتشيز كيك بكريمة اللوتس، وغيرها من الأطباق الشهية.

تتوافر عروض «فوكس سينما» الخاصة بـ«الفالنتاين» حصرياً في صالات عرض

«ثيتر باي رودز» الموجودة بمدينة دبي في كلّ من «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف»، وبأبوظبي في «نيشن تاورز»، و«الغاليريا جزيرة المارية» و«ياس مول»، وبمدينة العين في «الجيمي مول».