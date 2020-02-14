الامارات | «سيتي سنتر مردف».. باعة المأكولات المحلية «آوت دورز»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي سنتر مردف».. باعة المأكولات المحلية «آوت دورز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو «سيتي سنتر مردف» المتسوقين إلى تذوق المأكولات الشهية والاستمتاع بأجواء الشتاء الباردة في فعالية «آوت دورز» (Outdoors) الترفيهية للمأكولات والمشروبات التي ستقام لفترة محدودة. ستكون فعالية «آوت دورز» المناسبة لجميع أفراد العائلة في «الحديقة» الواقعة بمحاذاة المدخل الرئيس لمركز التسوق وتستمر حتى 28 مارس. وتقدّم هذه الفعالية المزيّنة بالأضواء المتلألئة مزيجاً فريداً من المأكولات اللذيذة والأنشطة الترفيهية، كما ستوفر للمتسوقين مساحة مميزة للاسترخاء والتسلية والتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

وتضم الفعالية خيارات واسعة من أكشاك الطعام، مثل «كافا أند تشاي» و«فولت برجر» و«كعك المنارة» و«ووك بويز» و«مويشي» و«بورصا كباب إيفي» و«هيلثي غرامز»، وغيرها

وسيتمكن الزوار من قضاء وقت مُسلّ مع الحيوانات وركوب المهر وإطعام مجموعة لطيفة من الأرانب والماعز والدجاج.