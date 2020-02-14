الامارات | مهرجان أسوان «يناقش صورة المرأة العربية في السينما»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان «يناقش صورة المرأة العربية في السينما» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل فعاليات وعروض النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي تستضيفه مدينة أسوان بصعيد مصر، والذي يستمر حتى بعد غد، بمشاركة 50 فيلماً من 30 دولة.

ويتضمن برنامج المهرجان ندوة تكريم للفنانة رجاء الجداوي، وحواراً مفتوحاً حول مسيرتها الفنية، تديره الناقدة السينمائية المصرية، ماجدة موريس، وندوة عن صورة المرأة في السينما العربية، تديرها انتصار دردير وبسنت حسن، وافتتاح ملتقى حول التعليم والصناعة، يديره الناقد أحمد شوقي.

وفي برنامج عروض الأفلام الطويلة، يعرض فيلم «ذئب بالولي الذهبي»، من إخراج عائشة كلوي بورو، وهو فيلم من إنتاج بوركينا فاسو، فرنسا، وفيلم «أليس»، من إخراج جوزفين ماكيراس، هو فيلم أسترالي فرنسي مشترك.

وفى برنامج عروض مسابقة الأفلام المصرية، يعرض فيلم «تأتون من بعيد»، من إخراج أمل رمسيس، والفيلم إنتاج مصري لبناني إسباني مشترك، والفيلم المصري «لما بنتولد» من إخراج تامر عزت.

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وضمن برنامج عروض أفلام التكريمات، يعرض الفيلم المصري «أيام في الحلال»، من إخراج حسين كمال.

وضمن برنامج عروض خارج المسابقة، يعرض الفيلم الهولندي «الله وحده يعلم»، فيما تتواصل عروض برنامجَي الأفلام القصيرة وسينما الطفل.

- «أيام في الحلال» يُعرض ضمن أفلام التكريمات.

- بمشاركة 50 فيلماً من 30 دولة.