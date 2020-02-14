الامارات | كيلي بروك تداهم لصاً في منزلها

شكرا لقرائتكم خبر عن كيلي بروك تداهم لصاً في منزلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت عارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، كيلي بروك، لحادث سرقة، الليلة قبل الماضية، بعد أن اقتحم لص متخصص في سرقة المجوهرات، منزلها الذي تبلغ قيمته 3.9 ملايين دولار.

وحين وصلت بروك (40 عاماً) إلى منزلها شمال لندن، اكتشفت وجود لص يقوم بسرقة مجوهراتها.وتمكن اللص من الهرب بالمجوهرات، لكن بروك لم تُصَب بأذى جراء مواجهتها للص، إلا أن الواقعة تركتها في حالة صدمة.