الامارات | «الصيرمي» ينفرد بصدارة دوري الإمارات للصيد بالصقور

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيرمي» ينفرد بصدارة دوري الإمارات للصيد بالصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد فريق الصيرمي بصدارة الترتيب في ختام الجولة الخامسة التي أقيمت أمس، لدوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة الجديدة من نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأقيمت الجولة الخامسة في دبي، وشهدت إقامة خمس مواجهات، كان الأبرز فيها تفوق فريق الصيرمي على فريق الشعيب بأربعة أشواط دون رد، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة منفرداً بصدارة الترتيب.

وجاء تفوق الصيرمي بعدما تفوق في جميع الأشواط الأربعة، بواسطة الطيور: الداب بزمن 18.582 ثانية، الشميمي 17.797 ثانية، هماليل 18.611 ثانية، ومنصور 17.822 ثانية.

وتراجع «قوست» للمركز الثاني برصيد 13 نقطة، بعدما فرض عليه فريق لهباب التعادل بشوطين لكل منهما، حيث تفوق النخبة بالشوط الأول بواسطة الطير «النخبة»، ثم نجح «قوست» بالتعادل عبر الطير «إس 32»، ثم تقدم «قوست» بالطير «شندارة»، قبل أن يفرض الطير «النخبة» التعادل في الشوط الرابع والحاسم.

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ونجح فريق الوثبة في التمسك بالمركز الثالث برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفوز على فريق الصاعقة بنتيجة 3-1، وتفوق الوثبة بالطيور: الهيتي الذي حقق أفضل زمن في الجولة، ولهب، واليمامة، فيما حقق الصاعقة الفوز بشوط عبر «النمساوي».

وفي بقية المواجهات، تفوّق فريق النخبة على فريق الطف بنتيجة 3-1، بعدما حققت طيور النخبة أفضل الأزمنة في ثلاثة أشواط، وهي: الطير «الموس»، وحبشان، واسعاف، فيما حقق الطف الفوز بشوط بواسطة الطير دانا.

وحقق فريق حبشان الفوز على فريق الغربي بأربعة أشواط دون رد، بواسطة الطيور: «تي بي 27»، و«بي 1»، و«جي آر 16»، والبطين.

وأكد خلفان بطي القبيسي، قائد فريق الصيرمي، أن وجود فريقه في الصدارة بعد الجولة الخامسة كان مستحقاً بالنظر للمستويات التي قدمها لحد الآن، لكن القادم سيكون أقوى وأكثر صعوبة بالنظر لتحضيرات الفرق المشاركة وقدرة كل منها على تحقيق الفوز في أي مواجهة، لما تملكه من جودة طيور وأفضل الصقارين الذين يشرفون عليها، معتبراً أن البطولة مبادرة إيجابية للغاية أوجدت أجواء تنافسية بروح رياضية مرتفعة، وأضفت المزيد من الإثارة والمتعة على منافسات الصيد بالصقور، وعززت العمل بروح الفريق الواحد.