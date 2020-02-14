الامارات | «فالنتاين» في فندق غراند حياة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «فالنتاين» في فندق غراند حياة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم فندق غراند حياة أبوظبي ومساكن لؤلؤة الإمارات ذو الخمس نجوم، من قلب العاصمة أبوظبي مجموعة من العروض الخاصة، وسيحتفل الأحبة بطريقة مميزة مع مجموعة مختارة من الأنشطة الحصرية.

احتفلوا «بعشاء العشاق» في مطعم فيرسو الايطالي المكون من أربعة أطباق مختارة خصيصاً لهذا اليوم المميز. يقدم المطعم الأنيق بديكوره الجريء والعصري تجربة فريدة جديرة بالمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيستقبلكم الفريق الودود بكرم ضيافته الذي لا يضاهى.

ترحب «بيرل لاونج»، الصالة الأنيقة، بالضيوف مع إطلالات خلابة على الخليج العربي، وموسيقى نابضة بالحياة، ونكهات عربية ومجموعة مختارة من المأكولات التي ترضي جميع الأذواق ضمن شاي الظهيرة للأحبة.

يعد مقهى لكس المجهز بأناقة، المكان الأكثر روعة على الإطلاق، إلى جانب تراسه الخارجي الرحب الذي يطل على أبهى مناظر الكورنيش.