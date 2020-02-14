الامارات | أمسية «يوم الحب» في «شيراتون مول الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية «يوم الحب» في «شيراتون مول الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو فندق «شيراتون مول الإمارات» ضيوفه للاحتفال بيوم الحب في رحابه، حيث يمكن للضيوف الاسترخاء والاستمتاع بهذه المناسبة الخاصة مع تشكيلة من المشروبات الفريدة، بما في ذلك أشهى العصائر والموكتيلات التي تتوافر طوال الأمسية لقاء 14 درهماً، كما سيتم تقديم طبق تشاركي من الوجبات الخفيفة المنوّعة لكل طاولة.

اليوم: الجمعة، 14 فبراير.

Advertisements

التوقيت: من الساعة 6 وحتى الساعة 11 مساءً.

الموقع: مطعم «فانتيج»، الطابق 5، فندق «شيراتون مول الإمارات».

ويتربع الفندق ضمن موقع فريد في وسط إمارة دبي، على مقربة من أهم المعالم والمراكز الرئيسة في المدينة. وبفضل موقعه المجاور لمول الإمارات، يتيح الفندق ما يزيد على 630 خياراً من العلامات التجارية والأنشطة الترفيهية، بما في ذلك «سكي دبي» وصالات «فوكس سينما». ويشكل الفندق نقطة الانطلاق الأمثل للسيّاح الراغبين باستكشاف المدينة.