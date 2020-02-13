بعد نجاح "سقف".. زوجة رامي جمال توجه رسالة له عبر "الوطن"

رسالة رومانسية، وجهتها ناريمان إلى زوجها رامي جمال، عبر "الوطن"، بمناسبة عيد الحب "فلانتين"، عقب أيام معدودة، من نجاح أغنيته الجديدة "سقف"، التي تجاوزت ملايين المشاهدات عبر "يوتيوب".

وقالت زوجة "جمال": "كل عيد حب وأنت جنبي، وفرحانة بنجاحك، وبكل خطوة بنعملها"، متابعة: "وبتمنى دايما أكون جنبك، وكل أيامنا تبقى عيد حب".

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يشار إلى أن "سقف"، التي كتبها مصطفى حسن، ولحنها بلال سرور ووزعها، هي إحدى أغنيات ألبوم جمال الجديد "أنا لوحدي"، واستطاعت خلال ساعتين من طرحها، تصدر "التريند" بدون منافسة، والتي تميزت بمشاركة نجوم الفن والرياضة فيها.

وكان رامي، تعرض لمحنة صحية في الأونة الأخيرة، إثر إصابته بالبهاق ما أدى لدخوله في حالة من الحزن الشديد، بسبب صعوبة ظهوره أمام الجمهور، في حالة وجود حفلات أو تصوير فى أحد البرامج التلفزيونية، وجعلته يفكر في اعتزال الغناء.