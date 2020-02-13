السندريلا سبقتها.. ريم العدل تدافع عن فستان ناهد السباعي "الكوڤرتة"

أثار ظهور الفنانة ناهد السباعي، خلال فعاليات افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الجدل والسخرية، بعدما ارتدت بما يعُرف بـ"فستان الكوفرتة"، الذي صممه مهند كوجاك.

فتعرضت "ناهد" للانتقاد من البعض، الذين رفضوا هذه الإطلالة وسخروا منها، لتدافع عنها مصممة الأزياء، ريم العدل، بأن سندريلا الشاشة، ظهرت من قبل بفستان "الكوڤرتة"، وذلك من خلال فيلم أميرة حبي أنا.

وعلقت مصممة الأزياء ريم العدل، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "الناس اللي مش عاجبها فستان كوچاك وزعلانة من ناهد السباعي أنها إزاي لبست كوڤرتا في مهرجان أسوان.. سندريلا السنيما المصرية عملتها قبلهم، بس الكوڤرتا البينك مش الزرقا".

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واختتمت "ريم" تعليقها بهاشتاج: "سعاد حسني.. أميرة حبي أنا"، وأيضًا: "حبيت فستان ناهد السباعي.. برافو كوچاك".

ناهد السباعي تتألق بفستان الكوفرتة

أثارت الفنانة ناهد السباعي الجدل، بسبب فستانها غير التقليدي، وذلك خلال ظهورها به مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، المنعقد داخل أحد الفنادق الكبرى بأسوان.

تميز الفستان بأنه طويل وفضفاض، فضلا عن أنه بدون أكتاف، ومزين بورود صغيرة الحجم متعددة الألوان حول الصدر والخصر، كما أنه مصنوع من "كوفرته" زرقاء اللون.