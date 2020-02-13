فيديو.. قبل تجربتها مع الهضبة.. هكذا أظهرت جنا عمرو دياب موهبتها الغنائية

التعاون الأول بين المطرب عمرو دياب، وابنته الصغرى جنا، من خلال أغنية "جميلة وبس"، التي جاءت ضمن ألبومه الأخير، المفاجأة التي حضرها "الهضبة" لجمهوره، إذ قدمت "جنا"، مقطع باللغة الإنجليزية في الأغنية، التي اشتركت فيها أيضًا من خلال ألحانها، إذ تعاونت مع الملحن بلال سرور، في تقديمها.

تميزت "جنا" عبر حسابها على "إنستجرام"، بنشر مقاطع فيديو لها أثناء غنائها باللغة الإنجليزية، وعزفها على البيانو، المواهب الفنية التي تمتعت بها ابنة الهضبة، التي تسير على خطوات والدها، حتى وإن اختلفت في لغة الغناء.

ويرصد "هن"، بعض التجارب الغنائية التي قدمتها "جنا" سواء الأغنية الأولى التي أطلقتها، أو تأديتها لبعض الأغاني الشهيرة.

Advertisements

-خاضت جنا، ابنة الفنان عمرو دياب، تجربة الغناء للمرة الأولى، في العام 2017، فأطلقت أولى أغانيها عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

وحملت الأغنية اسم "Mouth taped shut"، التي جاءت من كلماتها وألحانها.

insaneee

وقبل أيام قليلة، شاركت جنا متابعيها عبر "إنستجرام"، وهي تؤدي بصوتها أغنية insaneee التي لاقت إعجاب الكثيرين من متابعيها، ومن بينهما شقيقتها "كنزي"، ولاقى مقطع الفيديو مشاهدات كثيرة تجاوزت الـ50 ألف مشاهدة.

- ديسباسيتو

وبعد الانتشار الواسع الذي لاقته الأغنية العالمية "ديسباسيتو"، قامت جنا بغنائها، لكنها خرجت عن لحنها المميز، إذ أدت الأغنية بطابع هادئ وحزين.