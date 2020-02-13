خبير مكياج بيونسيه يكشف عن أبرز صيحات جمال عام 2020

سير جون Sir John هو خبير مكياج أشهر من أن يُعرف، خاصةً بعد ارتباطه ببيونسيه لسنوات عدّة، إلى جانب عدد كبير من النجمات الأخريات مثل روزي هنتنغتون وايتلي وجوان سمولز. فهل سنجد مصدراً وثيقاً أكثر منه ليشاركنا صيحات المكياج التي ستهيمن على عام 2020؟

"سيكون عام 2020 جميلاً جداً"، هذا ما يخبرنا به سير جون، خبير مكياج النجمات المعتمد لدى دار لوريال باريس، كاشفاً عن صيحات المكياج التي ستهمين على الأشهر الـ12 المقبلة بالإضافة إلى النجمات اللواتي سيُعدَدن مصدر إلهام لدى عدد كبير من اللوكات في هذا العام.

التركيز على البشرة المنعشة والمرطّبة

يشرح سير جون أنّ البشرة المنعشة والمرطبة هي الأقوى في عام 2020. كريمات الأساس ذات التقنية المنعشة صُمّمت لا لتدوم فقط بل أيضاً لمقاومة الرطوبة والعرق طوال اليوم وستكون أكثر انتشاراً.

أضاف عاشق الجمال أن الوجه عموماً سيكون محور تركيز رئيس لعام 2020، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأنواع المنتجات التي تستخدمها النساء على بشراتهنّ. على الرغم من أن البشرة غير اللامعة والمظهر المتوهّج اللامع كان لهما لحظات رائعة في دائرة الضوء، يقول سير جون إن هذا العام سيشهد ظهور المنتجات التي يمكن للنساء تجربتها.

وأشار إلى أن "الأمر كله يتعلق بالبشرة هذا العام". "نحن نعرف عن التوهّج والماتي، وهذا العام سيكون مصدر تركيز المنتجات لا التأثير النهائي للبشرة".

فيما يتعلق بمنتجات مثل البرونزر وأحمر الخدود، يقول خبير مكياج بيونسيه إنّ اللون قد لا يكون "بارزاً كما كان الحال في السنوات الماضية". في هذا العام، الأمر كله سيكون عن "الاستخدام غير المتوقّع".

الألوان المرحة

وفقاً لمحترف المكياج، ستتحوّل الأمور إلى شيء غريب ورائع في عام 2020. وقال "المكياج سيظل ممتعاً أيضاً بألوان زاهية وأماكن غير تقليدية". ويتابع: "أظن أنّ على النساء تطبيق المكياج بالطريقة التي يردنها. لا يجب أن يكون الأمر متعلقاً باتباع الصيحات".

عام 2020 ما هو سوى نسخة حديثة عن السبعينيات والتسعينيات

على الرغم من أننا في بداية عقد جديد، لكن وفقاً لسير جون، فإن هذا لن يمنع الأشخاص من العودة إلى الماضي بحثاً عن إلهام في عالم الجمال. "إن صيحات التسعينيات موجودة لتبقى حتماً. ومع ذلك، أظن أننا سنرى عودة إلى السبعينيات".

عندما يتعلق الأمر باللوكات المستوحاة من السبعينيات، قال سير جون إنه لا يوجد حدود للأشياء الممتعة التي يمكن للنساء فعلها من خلال المكياج.

النجمات ضدّ المؤثرات

بنحو غير مفاجئ، عندما يتعلق الأمر بالنجمات اللواتي سيقدن صيحات الجمال في عام 2020، وضع سير جون بيونسيه في المقدمة، ولكنه يؤمن أيضاً بوجود نجمات أخريات سيؤثرن على مظاهر المكياج والجمال.

وقال: "ريهانا لامعة جداً اليوم وأعتقد أنها ستستمر في ذلك"، قبل أن يشير إلى أن جنيفر لوبيز وأريانا غراندي هما "نجمتان" أخريان ستواصلان التألق هذا العام".

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتأثير على صناعة الجمال، يقول سير جون أيضاً إن النساء يبحثن أكثر وأكثر عن المؤثرات ومنشئي المحتوى بحثاً عن الإلهام.

الأمر كله يتعلق بالتفكير من الداخل إلى الخارج

عندما يتعلق الأمر بالجمال، ليس كل ما تطبقينه على بشرتكِ سيؤثر عليها فقط؛ يقول سير جون إن التركيز على العافية والحياة الخضراء سيظل جزءاً كبيراً من الصناعة وما وراءها.

وقال: "أعتقد أن العافية والحياة الخضراء والاستدامة ستستمر في الارتفاع".

"يتبع الناس أسلوباً أكثر شمولية في النظام الغذائي والصحي، ومن الصحيح أن الاعتناء بنفسك في الداخل يساعد في مظهر أفضل من الخارج".

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