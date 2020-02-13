طريقة تنسيق ملابس اللون الوردي مع الاحمر

برزت في عواصم الموضة صيحة جديدة اعتمدتها الفاشينيستا بأسلوب عصري ومرح، وهي صيحة تنسيق اللون الوردي مع الاحمر. ولم تعد فكرة تنسيق اللون الأحمر مع تدرجات الزهري غريبة، أنوثة وجرأة تميزان هذين اللونين الساحرين.

اللون الوردي مع الأحمر من أكثر الستايلات الغير تقليدية ولكنها تحتاج إلى فتاة جريئة لكي تستلهم منها موديلات وستايلات تناسبها.

مثلا نسقي جمبسوت باللون الوردي الداكن أو الفوشيا وزينيها بحزام خصر باللون الأحمر، اتجهي إلى تنسيق توب دانتيل باللون الأحمر مع تنورة باللون الفوشيا بقصة البليسيه.



لإطلالة نهارية لا شك أن رداء السروالي باللون الأحمر الصارخ مع حقيبة باللون الزهري هو الخيار الأمثل للوك نهاري فاخر. أما لإطلالة مسائية اختاري فستان باللون الزهري المائل الى الفوشيا مع إكسسوار لافت باللون الأحمر، ستجذبين الأنظار إليكِ خصوصاً في أيام الصيف المنعشة.

بدلة كاملة باللون الفوشيا واختاري التوب القصير باللون الأحمر وانتعلي حذاء بنفس اللون، أو نسقي لوك موحد بالكامل باللون الوري واجعلي الإكسسوارات باللون الأحمر

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ترغبين في التألق بلوك شتوي أنيق ومميز، لا تتردي في تنسيق التنورة باللون الأحمر مع التوب الأبيض والمعطف الطويل باللون الوردي.

هناك الكثير من الستايلات التي يمكنك التألق بشكل أكثر جاذبية، لا تفوتي الصور واستلهمي منها الكثير.

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