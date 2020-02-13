علامة Le Marais 101 تطلق مجموعتها الجديدة من أكسسوارات الحقائب الفخمة

داخل شقة باريسية فاخرة تقع في قلب عاصمة النور، عرضت علامة Le Marais 101 مجموعتها الجديدة من أكسسوارات الحقائب الفخمة خلال أسبوع موضة الهوت كوتور لربيع وصيف 2020.

تشكيلة ربيع وصيف 2020 تضم 21 تصميماً إلى جانب إصدارات خاصة ستطلقها في أبريل 2020 المقبل مليئة بترصيعات كريستالات سواروفسكي، حيث طوّرت 5 تصاميم مُختلفة لتتناسب مع أسواق وأذواق متنوعة، وكشفت المجموعة عن الإصدار الجديد من التصميم الأكثر مبيعاً Ms 101 على شكل الأجنحة بحجم أصغر.

تأسّست علامة Le Marais 101 لأكسسوارات الحقائب على يد زينة خير و أنجليك تورنود لتمنح حقائب اليد تفرّداً وخصوصية من خلال تصاميم فاخرة من أكثر الجلود ترفاً، وهي تستند على مفهوم قوي أكثر من مجرد كونها علامة، فكل قطعة صُمّمت لتمنح الروح المُتجددة لحقائبكِ وكأنها إعادة تصميم وتدوير تُخاطب مزاجكِ الخاص والمُتغير. كان لنا مُقابلة مع المؤسسة زينة خير تكشف لكِ المزيد عن العلامة وفلسفتها.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على أفضل 10 حقائب للظهر من شانيل

اختيار الحقيبة اليومية الأنسب للجامعة