ديور تكتب فصلاً جديداً من حكاية "فور إيفر" لبشرة مثالية

القاهرة – لايف ستايل
مع العام الجديد، تستمرّ ديور بكتابة فصل جديد من قصة Forever. حملة جديدة هي تكملة عصرية وحديثة للحملة التي أطلقتها العلامة الفرنسية .
وجه علامة ديور الشهيرة ناتالي بورتمان، تكشف في هذه الحملة عن توهّج بشرتها الخالية من العيوب مع مستحضرات Forever. إنها تمثل ملايين النساء اللواتي يعشقن بشراتهنّ مع DIOR FOREVER.
وفي هذه الحملة، فيديوهات تعليمية كثيرة يظهر فيها بيتر فيليبس، المدير الإبداعي لقسم المكياج لدى ديور. في الفيديو أعلاه، نتعلّم من بيتر كيفية تحقيق بشرة خالية من العيوب ونيود بثلاثة مستحضرات فقط. أولاً، غطّي كامل الوجه بكريم أساس DIOR FOREVER المناسب للون بشرتكِ قبل أن تختاري الظلّ الأفتح لإضاءة نقاط محدّدة في وجهكِ قبل تثبيت اللون بالبودرة الخاصة بهذه المجموعة أيضاً.
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