منها "النشادر وكريم الحلاقة".. طرق سريعة لإزالة بقع الحوائط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تعتبر بقع الحوائط من أصعب الأنواع التي يمكن إزالتها في المنزل، حيث تعاني النساء من شحوم المطبخ التي تلتطق على الجدران، أو ألوان الأطفال التي يلطخون بها كل مكان.

نرصد لكم بعض الطرق التي يمكنكم الاستعانة بها للتخلص من بقع الحوائط بسهولة، كما أوضح موقع "houselogic".

شحوم المطبخ

استخدمي ربع ملعقة صابون سائل مع كوب من الماء الساخن، وامسحي بها البقع الصغيرة، أو ثلث من كوب الخل مع ثلثين من الماء، للبقع الكبيرة.

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أو امزجي النشادر مع الخل، وصودا الخبز، والماء الدافيء لتنظيف الأبواب الملتصق بها الزيوت.

الحبر

استخدمي كريم الحلاقة لإزالة الحبر أو الاستيون "مزيل طلاء الأظافر".

العفن الفطري

إذا تراكم العفن على الحوائط، رشي الخل الأبيض الممزوج بالماء، سيزول سريعًا.

أقلام تلوين

استخدمي معجون الأسنان، لإزالة الألوان، أو الاستيكة لإزالة الرصاص، أو الاستعانة بصودا الخبز للتخلص منهم أيضًا.