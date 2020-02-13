مشروب مثالي للتخسيس.. تعرف فوائد عصير البقدونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:

يعتبر البقدونس من الخضروات التي يعتاد البعض على تحويلها إلى عصير، لاعتقادهم أن المواظبة على تناوله، من شأنه أن يساعد على فقدان الوزن بصورة أكثر فاعلية من مشروبات التخسيس الأخرى، فما صحة ذلك؟

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" فوائد عصير البقدونس، وفقًا لموقع "Chatelaine".

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