ناهد السباعي ليست الأولى.. فستان "الكوفرته" ارتدته سعاد حسنى من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تسببت الفنانة ناهد السباعي في إثارة حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورها بإطلالة غريبة خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة، إذ ارتدت فستانًا بقماش مطابق لتصميم "الكوفرتة" المصرية التي تتواجد في معظم المنازل.

وعلقت الاستايلست ريم العدل على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" عن حالة السخرية من الفستان:"الناس اللي مش عاجبها فستان كوچاك وزعلانة من ناهد السباعي انها ازاي لبست كوڤرتا في مهرجان أسوان.. سندريلا السنيما المصرية عملتها قبلهم بس الكوفرتا البينك مش الزرقاء"

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وتألقت سعاد حسني خلال فيلم "أميرة حبي أنا"، بفستانًا ميدي، بنقوش ورسومات تشبه تصميم "الكوفرته"، باللوني الأبيض والوردي الفاتح، مزينًا بالتطريزات عند منطقة الصدر والأكمام.

وسبق ونشر مصمم الفستان "مهند كوجاك"، على حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن تلك المجموعة الذي قام بتصميمها هي من وحي وإلهام جدته التي توفيت في 6 أكتوبر 2018، تاركة خلفها مجموعة من الذكريات والتفاصيل الخاصة التي لا يخلو منها بيت مصري أصيل، كان أهمها الكوفرته وبعض الإكسسوارات المصرية القديمة.

وأضاف كوجاك، أن هذه التصميمات تعني الكثير من مشاعر الحنين والوفاء لجدته، قائلاً: "ذكراكِ أصبحت كنزي الذي أخذه معي كل مكان أذهب إليه".