9 حيل بسيطة تحافظ على جمالك بدون أي تكاليف مادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غالبًا ما تكون الفتيات على استعداد لإنفاق الكثير من الأموال في محاولة للحفاظ على جمالهن، والكثير منهن لا يعرفن أنه من الممكن الحفاظ على جمالهن بدون استخدام أدوات التجميل.

إليك حلولًا غير العادية ولكنها بسيطة تجعل حياتك أسهل أيضا، وتحافظ على جمالك دون إنفاق الكثير من المال، وفق ما ذكر موقع "Brightside" الأمريكي:

1-الخيار للهالات السوداء تحت العينين:

يمكنك علاج الهالات السوداء بالخيار من خلال تقشيره وتقطيعه إلى قطع، ثم وضعه في الخلاط وإضافة معلقة كبيرة من الماء.

بعد خلط جميع المكونات، ضعي الخليط في مكعبات الثلج واتركيه في الفريزر لمدة 4-5 ساعات، وبعد ذلك خذي مكعبًا متجمدًا ثم دلّكي وجهك، خاصة منطقة تحت العين؛ للتخلص من الهالات السوداء أو التورم تحت العينين.

2- جوز الهند لعلاج الشعر التالف:

أثبت زيت جوز الهند فعاليته في التجميل، حيث أصبح يتم استخدامه في منتجات الجسم والوجه والأظافر.

ويمكنك أيضا استخدامه للشعر، وذلك بتحضير 4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند في إناء، ثم قومي بتسخينه في فرن الميكروويف لمدة 20 ثانية، ثم ضيفي عليه معلقتين من العسل وامزجي المكونات جميعها مع بعض.

ضعي هذه المكونات على شعرك الرطب واتركيه لمدة 40 دقيقة، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو المناسب لنوعه، ويمكنك استخدام هذا المزيج مرة واحدة في الأسبوع.

3- نقل إسفنجات المكياج:

إذا كان تواجهك مشكلة في كيفية ومكان وضع إسفنجة جمالك عند الذهاب في أي مكان خارج المنزل، قومي بشراء بيضة بلاستيكية بحجم كبير بما يكفي الإسفنجة، ولكن لا تنسِ عمل بضع فتحات في الغطاء لمنع تعفن الإسفنجة.

4- مكواة الشعر تمنحك شعرًا مموجًا:

من أجل الحصول على شعر مموج، قومي بتقسيم شعرك إلى 3 ضفائر، ثم سخني مكواة الشعر ولف كل ضفيرة، ستحصلي على شعر مموج وجذاب.

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5- عجينة إزالة الشعر في المنزل:

من أجل صنع عجينة منزلية الصنع لإزالة الشعر لا تحتوي على أي مواد كيميائية، قومي بتحضير ربع كوب من عصير الليمون وربع كوب من الماء و2 كوب من السكر، ثم اخلطي المكونات معًا في طاسة عميقة توضع على النار لمدة 4-5 دقائق، وبمجرد غليان الخليط ضعيه في وعاء آخر، ستبدو المادة مثل السكر قومي بتركها تبرد حتى تبدأ في التمدد.

6- الفازلين لإزالة الرؤوس السوداء:

بإمكان الفازلين المساعدة في التخلص من الرؤوس السوداء، من خلال وضع طبقة رقيقة من الفازلين على الجلد الجاف، ثم تغطيتها بكيس بلاستيك نظيف، ثم استخدام الفوطة بعد وضعها في الماء الدافئ، ثم ضعيها على الأنف، ما يساعد على تطهير المسام أسهل بكثير ثم بعد مدة قليلة قومي بإزالة الفوطة والكيس البلاستيك واغسلي وجهك بالماء البارد.

7- شعر مموج بدون مكواة:

من أجل الحصول على الشعر المموج دون استخدام المكواة الخاصة بالشعر المموج، قومي باستخدام المكواة العادية، ورقائق القصدير من خلال تقسيم الشعر إلى 3 شرائح.

ثم ضعي شرائح القصدير في آخر كل دفيرة شعر ثم استخدمي المكواة بتسخين هذه الرقائق لمدة 20-40 ثانية باستخدام المكواة العادية ثم انتظري قليلا حتى تبرد، ثم قومي بإزالتها.

8- تنظيف البشرة:

يمكنك تنظيف البشرة وجعلها ناعمة وحريرية وتهدئتها ومنع حب الشباب بقناع يمكن صنعه في المنزل.

امزجي معلقة كبيرة من الجيلاتين والعسل والحليب، ثم ضيفي 5-8 قطرات من زيت شجرة الشاي، واخلطي جميع المكونات معا وسخنيها في الميكروويف لمدة 10 دقائق، ثم ضعيها سريعا على وجهك، وبعد 20-25 ثانية سيجف القناع، ثم قومي بإزالته.

9- المكياج المناسب للشفاه بدون تشققات:

استخدام أحمر الشفاه يجعل الشفاه أكثر جاذبية ولكن المهم القيام بشىء ما قبل استخدامه لمنع تشققات الشفاه.

ولجعلها رطبة ضعي بلسم عديم اللون على الشفاه، ثم قومي بتدليك الشفاه، وبعدها امسحيه ثم ضعي البلسم على مرة أخرى باستخدام إسفنجة، ثم قومي بتغطية الشفاه بطبقة رقيقة من كريم الأساس، وبعدها ضعي أحمر الشفاه.