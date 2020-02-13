مفيد ولكن بشروط.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:
يعتبر الموز من الفواكه التي يعتاد بعض الأشخاص على تناولها على معدة فارغة، فور الاستيقاظ من النوم، لاعتقادهم أن محتواه العالي من السكريات، من شأنه أن يمدهم بالطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية، دون الشعور بالتعب والإرهاق.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" فوائد وأضرار تناول الموز على الريق، وفقًا لموقع لموقع "Medical news today" .
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