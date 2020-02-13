"القومي للمرأة" يهنئ ماما ماجي بعد ترشيحها لجائزة نوبل للسلام 2020

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة ودوام الصحة والتوفيق، إلى ماجدة جبران "ماما ماجي"، وذلك بمناسبة ترشيحها لجائزة نوبل للسلام 2020، من خلال عدد من الجهات المحلية والدولية، من بينها البرلمان الكندي.

وذلك بعد أن أعلنت الصفحة الرسمية، لوزارة الهجرة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها وفخرها بترشيح ماما ماجي لهذه الجائزة العظيمة والمرموقة، مؤكدة أنها نموذجا مشرفا للمرأة المصرية الرائدة فى مجال الأعمال الخيرية، التى تلبي احتياجات الأسر الفقيرة والأطفال فى الأحياء الأكثر احتياجا، متمنية لها المزيد من دوام الصحة والنجاح والتوفيق.

يذكر أن ماما ماجى، جرى تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى احتفالية المرأة المصرية، التى نظمها المجلس القومى للمرأة فى مارس 2018، لدورها الرائد فى خدمة المجتمع.