بخط الإيد.. نجوم ومشاهير يوجهون رسائل رومانسية في الفلانتين عبر "الوطن"

يفوت الأوان سريعًا، وفجأة تنقلب الحياة رأسًا على عقب، ولكن رسائل بـ"خط الإيد"، قد تنقذ الموقف، هذا هو ملخص ما يرويه المسلسل، الذي يحمل نفس الاسم، ويلعب بطولته الفنان أحمد رزق، والذي استطاع بتمثله توصيل رسالة مفادها أن الكتابة تعيش، فيجد "يوسف" من زوجته المتوفية رسائل بخط يدها، تخبره فيها كيف يتصرف في المواقف المختلفة، ومطبات الحياة التي تقابله مع أولاده من بعدها.

ومن هذا المنطلق، شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير "الوطن" برسائل بسيطة تعبر عن حب وامتنان تجاه شريك الحياة وأحيانا الأسرة والأصدقاء، تحمل في طياتها معنى العرفان، وتعيش عبر الزمن، رغم الفراق، أو انقلاب الأحوال، وتظل شاهدة على الود المتبادل.. وفي الفلانتين، تنشر "الوطن"، تلك المشاعر الرقيقة في رسائل ننشرها نصًا في التقرير التالي.

رسالة أحمد فهمي

قبل سفره للعلاج حرص أحمد فهمي على توجيه رسالة حب لزوجته هنا الزاهد بخط يده.

جومانا مراد ترسل الحب للجميع

وجهت الفنانة جومانة مراد، في تسجيل "فيديو"، رسالة حب للجميع عبر شاشة "الوطن".

إيمي طلعت زكريا تبعث الود لوالدها بعد وفاته

وكتبت إيمي بخط يدها لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، "رسالتي في عيد الحب لبابا الله يرحمه، الغائب الحاضر".

تامر حبيب يوجه رسالة حب لأمه

اختار الكاتب والسيناريست تامر حبيب توجيه رسالة حب وشوق لأمه المتوفية، وقال في جزء منها "يا من تركتيني وحيدًا أحبك".

مريهان حسين ترسل الحب للجميع

اختارت الفنانة مريهان حسين أن ترسل حبها إلى أهلها وأصدقائها وجمهورها، وكتبت فيها، "كل سنة وانتوا في حب الحب نعمة.. الحب هو الحياة".

نشوى مصطفى توجه حبها لأم الشهيد

بخط يدها أظهرت الفنانة نشوى مصطفى، حب وعرفان لأم الشهيد بتضحيتها التي لا تُغفل، وكتبت في جزء من رسالتها، "كل أهل مصر بيقولوا لأم الشهيد.. شكرا".

إيمان إبراهم وطاقة حب لجارتها

وجهت الإعلامية إيمان إبراهيم، رسالتها في عيد الحب، بخط يدها لجارتها، فكانت رسالة استثنائية، جاء فيها، "الجارة الحلوة البشوشة رزق".

إسلام خليل يرسل لشعبان عبدالرحيم الحب في عيده

عقب وفاة شعبان عبدالرحيم، اختار إسلام خليل كتابة رسالة حب له، وقال فيها، "كان الأخ والصديق، والأب، والأهم في حياتي".

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بدرية طلبة ورسالة استثنائية

قررت الفنانة بدرية طلبة أنها الأولى بالتقدير والحب هذا العام، فكتبت في رسالة لنفسها بخط يدها، "آه والله بحبني قوي".

لقاء الخميسي ورسالة حب جماعية

بكلمات رقيقة من تأليف عمار الشريعي، وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة حب للجميع، وكتبت فيها، "الحب في الحياة.. بحبكم".

شام توجه الحب لأصالة

وجهت شام رسالتها لأمها الغالية أصالة كما وصفتها، وقالت "كل سنة وكل القلوب طيبة".

زوجة رامي جمال توجه له رسالة حب

وجهت ناريمان، زوجة الفنان رامي جمال رسالة رومانسية له، وقالت فيها، "كل عيد حب وأنا فرحانة بنجاحك".

سالي شاهين ترسل لوالدتها في عيد الحب

وجهت الأعلامية سالي شاهين رسالة حب إلى "أحلى وأغلى هدية من ربنا"، وهي والدتها، وكتبت إليها بخط يدها في عيد الحب، "عمري ما كنت هعرف أخطي خطوة واحدة من غير حبك ودعمك".

شيماء الحاج تراسل والدتها

اختارت الفنانة شيماء الحاج، والدتها لتكون هي من توجه إليها الرسالة في عيد الحب، وكتبت فيها، "الشكر مش هيوفيكي حقك، ولا كلمة فالكون تديكي حقك".

زوجة وليد سليمان توجه له رسالة رومانسية

عبر "الوطن"، وجهت زوجة اللاعب وليد سليمان، رسالة رومانسية له بخط يدها، وكتبت فيها، "أنت لي روحي وعشقي".