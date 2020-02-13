قبل عيد الحب.. عطور لا يستطيع الرجل مقاومتها

يعتبر عيد الحب لبعض السيدات، يوم لتجديد العلاقة مع شريك الحياة، وتوجد بعض العطور التي تجذب زوجك، ومن العطور التي لا يستطيع الرجل مقاومتها، كما ذكرها موقع "ديلي ميل" البريطاني.
عطر MeltMyHeart
يوجد من هذا العطر، نكهات مختلفة من البرغموت والزنجبيل والشوكولاته الداكنة، وخشب الصندل.
Rich red
هذا العطر به رائحة سامباك ياسمين.
Oud revisited
مكونة من البرغموت والورد والياسمين والفانيليا وخشب الصندل يشكلون التكوين الساحر سويا.
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