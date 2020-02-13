رجاء الجداوي: اعتزلت عالم الأزياء بعد إصابتي بالغدة الدرقية

أقيمت ضمن فعاليات الدورة الرابعة، من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، اليوم، ندوة للفنانة رجاء الجداوي، أدار الندوة الكاتبة الصحفية ماجدة موريس، وحضرها المخرج محمد عبدالعزيز.

وقالت رجاء خلال الندوة، أنها اعتزلت عالم الأزياء، بعد إصابتها بالغدة الدرقية، أما عن الأعمال المسرحية، قالت: إن عادل إمام، هو من جعلها تحترف المسرح.