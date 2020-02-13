ملحقات أساسية لابد من وجودها في خزانة ملابسك

حان الوقت لعقد جديد في خزانة ملابسك، من أجل إعطاء مظهرك تحديثاً أنت في أمس الحاجة إليه. لحسن الحظ إذا كُنت من الذين لا يبحثون عن تغيير نمط كلي، يمكنك ببساطة إضافة بعض القطع الفاخرة إلى خزانة الملابس الحالية الخاصة بك.

لذا إليك، عزيزي الرجل العصري والأنيق، ملحقات لا غنى عنها في خزانتك، وفق ما تتحدث عنه خطوط الموضة الحالية.

اكسسوارات البدلة:

كونك راقياً، فتأكد أن المظهر الكلاسيكي لن ينفد أبداً من الأناقة في نهاية الأمر، هناك ملحقات خاصة بها لا تنتهي مع فترات الموضة، بل تكون مستمرة مع بعض التغيرات في التصاميم.

ربطة العنق:

ربطة العنق في خزانتك لعام 2020 ينصح بأن تكون كلاسيكية، لذا لا يوصي بالحصول على واحدة تحمل شعاراً واضحاً.

منديل الجيب:

يوصي باستخدام عند اختيار مناديل الجيب بأن تكون ذات النقوش الدقيقة لعام 2020، ستعطي لمسة فاخرة راقية لزيك الرسمي، لذا اجعل عام 2020 هو العام لتعلم طرق جديدة حول كيفية طي منديل جيبك أيضاً.

أزرار أكمام قميص:

هل لديك حب للرفاهية؟ لديك خياران: إما الذهاب إلى قطعة بسيطة من الفضة المصقولة أو الذهاب للحصول على حرف واحد فقط من العلامة التجارية الراقية المفضلة لديك.

النظارات:

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تشير أحدث الاتجاهات إلى أننا سنرى الكثير من النظارات المستقبلية هذا العام. لذا فكر في أفضل النظارات الشمسية لشكل وجهك. وضم مجموعة من النظارات الشمسية الحديثة في خزانتك.

الساعات:

أصدرت العديد من العلامات التجارية ساعات حديثة تتناسب مع جميع ظروف البيئة المحيطة، كذلك مع جميع الأوقات والملابس، لذا عليك اقتناء واحدة منها هذا العام.

الأساور:

إذا لم تكن من محبي ارتداء الأساور، فقد ترغب في التفكير اعتباراً من عام 2020. يمكنك استخدام سوار من المعدن الصلب مكتنز أو غلاف جلدي مع سحر من الفضة أو الذهب أو البلاتين.

الخواتم:

قطعة أخرى من المجوهرات التي ستشاهدها أكثر في الملحقات هذا العام. يمكنك الذهاب لأي خاتم، فقط تأكد من أنه يطابق سوارك إذا اخترت ارتدائهما سوياً.

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