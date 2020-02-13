أجمل إطلالات أحلام في عيد ميلادها الـ52

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2020 08:44 مساءً - أحلام تُصنف اليوم واحدة من أكثر النجمات العربيات شهرة، والسر في نجاحها أنها استطاعت وعلى مر السنوات أن تحافظ على سوية معينة من الفن، وفي أن تطور نفسها بشكل مستمر من جميع النواحي بما في ذلك ناحية الموضة والأناقة. واليوم تحتفل أحلام بعيد ميلادها الـ 52 وبهذه المناسبة جمعنا بالصور أجمل الإطلالات التي تألقت بها في الفترة الأخيرة إن كان في فساتين السهرة أو في التنسيقات العصرية لنسلط الضوء في هذه المناسبة على أناقة أحلام، وعلى أسلوبها المميز في الموضة الذي اتبعته في السنوات الماضية. وإليك بعض الأمثلة…





لوك بنقشة الكارو اعتمدته أحلام

اطلالة كارو باللونين الأسود والأحمر نسقتها أحلام



نقشة الكارو من أكثر النقشات الرائجة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 على مختلف منصات دور الأزياء العالمية ولاسيما دار ديور Dior التي قامت أحلام باختيار هذا اللوك من المجموعة الخاصة بها، وكانت عبارة عن بنطلون ومعطف كارو باللونين الأحمر والأسود ومعها نسقت قميصاً أحمر وزينت خصرها بحزام من الجلد، وأكملت الإطلالة بحذاء كعب عال بتصميم كلاسيكي.

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لوك ناعم في فستان أسود من ديور تألقت بها أحلام

فستان من ديور بتصميم أنيق اعتمدته أحلام



اعتمدت أحلام عدداً من الإطلالات المميزة الأنيقة في خيارات بعيدة عن فساتين السهرة، ومنها هذا اللوك الذي تألقت به باللون الأسود، وقد اختارت فيه فستاناً ماكسياً من الدانتيل من ديو Dior بتصميم ناعم مع ياقة عالية وأكمام طويلة، وكانت قد زينت خصره بحزام عريض من الجلد، وأكملت اللوك بحذاء كعب عال وحقيبة يد ميتالك باللون الذهبي.

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إطلالة مميزة لأحلام في فستان باللون الأخضر

تألقت أحلام في فستان براق باللون الأخضر



أحلام تعشق الأقمشة البراقة على فساتين السهرة، وهنا اختارت فستان سهرة ماكسياً باللون الأخضر من زهير مراد Zuhair Murad أيضاً، قصته فاخرة لاسيما من ناحية الأكمام وقماشه المرصع بالخرز والكريستال البراق، زينت خصره بحزام مزين بالشراريب، وأكملت الإطلالة بمجوهرات ألماسية عبارة عن عقد طويل وخواتم.

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أحلام في فستان أوف شولدرز من زهير مراد

أحلام في فستان سهرة اوف شولدرز



أحد أجمل إطلالات أحلام التي تألقت بها في الفترة الأخيرة، وكانت عبارة عن فستان سهرة فخم من تصميم زهير مراد Zuhair Murad مصنوع من قماش المخمل باللون الأسود، وبقصة الأوف شولدرز الملكية التي ناسبت أحلام وناسبت قوامها، وقد زينت الإطلالة بمجوهرات ألماسية فاخرة مرصعة بأحجار الزمرد الخضراء.



في عيد ميلاد أحلام الـ51 شاهدي صور أجمل إطلالاتها في فساتين السهرة والتنسيقات العصرية التي اعتمدتها مؤخراً، وأثبتت تألقها من خلالها.

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