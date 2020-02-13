كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2020 08:44 مساءً - أظهرت صيحات عروض أزياء الهوت كوتور بفساتين خلابة باللون الأزرق الفيروزي أنها من أبرز اتجاهات ربيع وصيف 2020 بعدما امتلئت منصات عروض الأزياء.

يمزج اللون الفيروزي بين الأزرق والسماوي والأخضر الفاتح ، كما يتناغم مع كافة ألوان البشرة.





شاهدي مختاراتنا لكِ من أجمل موديلات فساتين سهرة باللون الأزرق الفيروزي التي زينت أسبوع باريس وأختاري منها ما يناسب شكل جسمك.



فساتين سهرة بأكمام منفوخة موضة ربيع 2020

لا خلاف على أن فساتين السهرة المصممة بأكمام منفوخة Puffy sleeves dresses تعتبر من الصيحات المتصدرة لائحة الموضة العالمية، تألقت عارضة جورج حبيقة Georges Hobeika بفستان منفوش وأكمام ضخمة، اطلالة استثنائية تناسب السهرات الكبيرة تميزت بالتوب المطرز والتنورة المشقوقة على الجانب.

تابعي المزيد: فساتين سهرة بالكتف الواحدة موضة ربيع 2020



فساتين سهرة High low موضة الموسم



احتلت فساتين السهرة القصيرة من الأمام High low dresses قسم كبير من مجموعات أشهر الماركات العالمية، لفتنا الفستان المحدد للقامة مع تنورة خلفية واسعة الذي تألقت به إحدى عارضات المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab كما أعجبنا الفستان المزدان بتطريز على شكل الماندالا من توقيع طوني ورد Tony Ward.

Advertisements



فساتين سهرة مزودة بكاب من أسبوع الكوتور

مجددًا ركزت دور الأزياء على فساتين السهرة المزودة بكاب طويل، اعتمدي هذه الصيحة الملوكية واختاري بين الفستان المغلف بالطبعات من ماركة رولاند فان دير كيمب Ronald van der Kemp أو الفستان الناعم مستقيم القصة من مجموعة طوني ورد Tony Ward.





فساتين سهرة مزينة بكشاكش من أسبوع باريس

Ralph &Russo



حافظت فساتين السهرة المزدانة بالكشاكش على مكانها ضمن مجموعات الهوت كوتور لموسم ربيع 2020، رصدنا لدى المصمم جورج شقرا Georges Chakra تصميم شديد الأنوثة مستقيم القصة ومزين على أحد الجانبين بكشاكش ناعمة، أيضًا أعجبنا الفستان الـ Mermaid من رالف آند روسو Ralph & Russo.

تابعي المزيد: فساتين سهرة باللون الأزرق النيلي تُبرز جمال النجمات العربيات