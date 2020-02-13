موديلات بشت نسائي شيفون للربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2020 08:44 مساءً - واحدة من موديلات العبايات المفضلة للصبايا هي البشت النسائي، لاطلالة أنيقة مع اللمسة الخليجية، والتي تحتفظ بالطراز التقليدي لشكل العبايات، لاسيما بخامات الشيفون الخفيفة، وهو ما اخترناه لكِ اليوم لتعتمديها بالربيع القادم.

البشت النسائي بألوان البحر لاطلالة مبهجة

البشت النسائي بألوان البحر لاطلالة مبهجة



لفتنا هذا اللون الأنيق للأزرق السماوي من isokenenofe، مع خامة الشيفون الناعمة، مناسب للصبايا بالأيام المشمسة لاطلالة مبهجة، كما يمكنكِ اعتماده بكل الأوقات في النهار والليل، خاصًة إن نسقتيه مع فستان أبيض، واكسسوارات نحاسية، للمسة مترفة.

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البشت النسائي بالتصميم التقليدي

البشت النسائي بالتصميم التقليدي



أما هذا الموديل من kateabaya فهو يناسب المراة التي تحب اللمسات الرجالية بالاطلالات النسائية، أنيق ومميز ويناسب الكثير من أوقاتكِ، كما أن المودي الواسع لقصّة البشت تخفي عيوب الجسم، لاسيما إن اعتمدتيه مع ألوان داكنة للاكسسورات، كالحجاب الأسود والكعب الأنثوي المدبب.

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البشت النسائي برسومات الورود

البشت النسائي برسومات الورود





من التصاميم العصرية لموديلات البشت النسائي، هو اعتماده برسومات أنثوية، كهذا التصميم من ifashionova لاطلالة أكثر شبابية، تناسب الصبايا المراهقات، مناسبة لأوقات التسوق، أو خروجاتكِ مع الصديقات.

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البشت النسائي مع الخطوط الهندسية

البشت النسائي مع الخطوط الهندسية





أعجبنا هذا الموديل العصري من البشت النسائي مع الخطوط الهندسية من trendencias، مع الأكمام الشيفون الناعمة، يمنحكِ اطلالة أنثوية مع لمسة مترفة، نسقيه مع الحجاب الأبيض، والسنيكرز أو حذاء الميول بدرجات النود التي تفضلينها.



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