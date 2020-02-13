كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2020 08:44 مساءً - تعتمد الكثير من الفاشينيستا المحجبات على موضة التنانير الجلد بموسم الشتاء، ولكن في بعض الأحيان تحتاج بعض الوقت للتفكير في طرق ارتدائها وتنسيقها بطريقة عصرية، لتناسب اطلالات الصبايا المحتشمة.

ومن مدونات الموضة التي لاحظنا اعتمادها على التنورة الجلد، هي الفاشينيستا سمر البارشا، التي أصبحت تلك القطعة جزء أساسي بخزانتها، مع وجود الكثير من الموديلات والتصاميم العصرية.

سمر البارشا بالتنورة المستقيمة باللون الأخضر الفاقع

سمر البارشا بالتنورة المستقيمة باللون الأخضر الفاقع



لفتنا هذا اللون المميز للاخضر الفاقع للتنورة الجلد من سمر البرشا، نسقتها بطريقة كلاسيكية مع البليزر الأبيض الكريمي، وبوت الساق الأبيض، لتكسر حدة أو درجة اللون الفاقعة، وأكملت اللوك بسكارف مستوحى من أجواء الستينات بألوان الباستيل، لاطلالة نهارية تليف بالصبايا اللاتي يعشقن الموضة.

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التنورة باللون الجملي مع التوب الأبيض

التنورة باللون الجملي مع التوب الأبيض





أما هذا اللون للتنورة بدرجات اللون الجملي أو الـ Camel ، فهي من الخيارات الأنيقة إن كنتِ تفكرين في اعتماد التنورة الجلد، خاصًة أن هذا اللون من الدرجات العصرية بشكل كبير، نسقته مع توب رياضي باللون الأبيض، وجاكيت كلاسيكي، لاطلالة تجمع بين النمط العصري واللمسة المترفة.

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التنورة النود البيج مع الكنزة القصيرة

التنورة النود البيج مع الكنزة القصيرة





باطلالة أخرى بلمسة بوهيمية اعتمدت سمر البارشا على التنورة بدرجات النود الناعمة، ونسقت معها كنزة قصيرة برسومات بوهيمية، مع بوت الساق الأبيض، وأكملت الاطلالة بشنطة مستطيلة التي أضافت اللمسة العملية.

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التنورة الجلد بالأزرار الجانبية

التنورة الجلد بالأزرار الجانبية



سوف نلاحظ مدى اعتماد سمر البرشا على التنورة مع الأزرار الجانبية، التي تمنحها اطلالة أطول وأكثر رشاقة، خاصًة مع قصّة التنورة المستقيمة الميدي، التي تناسب الصبايا النحيفات وصاحبات الوزن المتوسط.



بهذا الألبوم إليكِ طرق لارتداء وتنسيق التنورة الجلد من وحي سمر البارشا.