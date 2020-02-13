صيحات مكياج أنثوية ليوم الحب تمنحك طلة آسرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 فبراير 2020 08:44 مساءً - يعد المكياج جزءاً أساسياً من إطلالة يوم الحب، وبالتالي لا بد من اختيار أساليب مكياج أنثوية تحقق لك مظهراً راقياً وجذاباً في هذه المناسبة المميزة الأحب الى قلب كثيرات من النساء. أحمر شفاه أحمر، مكياج عيون القطة، كحل بارز... كلها صيحات مكياج رائجة تعزز من أناقتك وتبرز مكامن الجمال في وجهك.

وفي هذا المقال، سنقدم لك مجموعة صيحات مكياج رائجة ستمنحك طلة أنثوية آسرة في يوم الحب.



المكياج الزهري اللامع

المكياج الزهري اللامع



يعد المكياج الزهري من أكثر أساليب المكياج رواجاً، فهو يتناغم مع ألوان البشرة كافة ويلائم مختلف المناسبات. فإن كنت ترغبين في إطلالة مميزة غير تقليدية في يوم الحب، اعتمدي هذا المكياج الأنثوي الجذاب، الذي يرتكز على ظلال العيون الزهرية اللامعة وأحمر الشفاه الزهري الفاقع واللامع، مع لمسة خفيفة من البلاش الوردي على عظمتي الخدين.

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مكياج عيون القطة الغليتر

مكياج عيون القطة الغليتر



البشرة المتوهجة والمكياج الغليتر هما من أبرز صيحات المكياج التي تلاقي رواجاً كبيراً، لذلك يعد مكياج عيون القطة البراق الخيار المثالي للجمع بين هاتين الصيحتين لإطلالة أنثوية في يوم الحب. بحيث تستخدمين الكحل الأسود على طول خط الجفن العلوي بأسلوب عين القطة، وظلال العيون الوردية البراقة بلون فاتح، مع اعتماد مكياج البشرة المتوهج وأحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة.



مكياج الشفاه الداكن

مكياج الشفاه الداكن



لا شك أن مكياج الشفاه الداكن لافت للنظر، وربما قد لا يكون مناسباً لجميع النساء، إلا أنه خيار رائع للمرأة التي ترغب في إبراز شفتيها بطريقة أنثوية جذابة في يوم الحب. يمكنك اعتماد الروج الخمري الداكن جداً، الى جانب رسمة الأيلاينر المجنح على طول الجفن العلوي الممتد قليلاً الى خارج العين.

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مكياج خوخي ناعم

مكياج خوخي ناعم



إذا كنت ترغبين في مكياج ربيعي ناعم لإطلالة يوم الحب، بإمكانك اعتماد أجمل مكياج ناعم باللون الخوخي الجذاب والحيوي، فهو سيبدو رائعاً على مختلف ألوان البشرة. يرتكز المكياج الخوخي الناعم على ظلال العيون وأحمر الشفاه والبلاش باللون الخوخي نفسه، مع لمسة لامعة عند مدمع العين، وهو كفيل بمنحك مظهراً أنثوياً جذاباً ولافتاً.



مكياج جريء

مكياج جريء



إن كنت من محبات الجرأة والتميز، لا تترددي في اعتماد المكياج الجريء والقوي في يوم الحب، والذي يرتكز على أحمر الشفاه الأحمر القرمزي المات والأيلاينر الأسود، مع القليل من البلاش الوردي لإبراز الوجنتين. واحرصي على اختيار الروج الذي يتميز بتركيبة ثابتة توفر لك مكياج شفاه ثابتاً لساعات طويلة.

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