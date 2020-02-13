اعتادت الإعلامية بوسي شلبي، مشاركة متابعيها، بلقطات وصور في الفعاليات الفنية، وآخرها مشاركتها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة. ونشرت الإعلامية، صورة تجمعها بالسيدة بسنت، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، ما يعد أحدث ظهور لها، وسط عدد من الفنانات، بينهن الفنانة رجاء الجداوي، والفنانة داليا مصطفى. وكتبت "بوسي" على الصورة قائلة: "أحلى سيلفي مع بسنت ابنة هند رستم". Advertisements ويقام حاليًا مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في مدينة أسوان، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، ورعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في مهرجان أفلام المرأة.. أحدث ظهور لابنة الفنانة الراحلة هند رستم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.