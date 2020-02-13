يحافظ على النظر ويساعد على الهضم.. فوائد البصل الأخضر

يتمتع البصل الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية، نسبة لما يملك من عتاصر غذائية مفيدة بالجزأين الورقي الأخضر والبصل الأبيض الصالحان للأكل، بالإضافة إلى أنه يمكن طهيه أو أكله نيئًا أيضًا.

ويعتبر البصل أحد أصح الخيارات التي يتم تناولها، وفيما يلي قائمة بخمسة فوائد مذهلة للبصل الأخضر والتي تساعد في الحماية من العديد من الأمراض، بحسب موقع "فوود نيتورك".

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يعتبر البصل الأخضر مصدرًا ممتازًا للكبريت وهو مفيد جدًا للصحة العامة، ويحتوي على مركبات مثل كبريتيد الأليل والفلافونويدات التي تمنع السرطان وتحارب الإنزيمات التي تنتج خلايا سرطانية.

يخفض مستوى السكر في الدم

الكبريت الموجود في البصل الأخضر يلعب دورًا رئيسيًا في خفص مستويات السكر في الدم، بسبب مركبات الكبريت، تميل قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين إلى الزيادة، وهو ما يساعد على منع مرض السكري إلى حد كبير.

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يساعد على الهضم

يفضل تناول البصل الأخضر كالمقبلات، فهو غني بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم، ويمكن إقرانه بالخضروات الأخرى لتناول العشاء أو الغداء.

يحافظ على النظر

البصل الأخضر يحتوي على الكاروتينات التي تساعد في الحفاظ على الرؤية سليمة، كما أنه غني بفيتامين (أ) الذي يمنع فقدان البصر.

يمنع البرد والانفلونزا

بسبب خواصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، فإنه دواء ممتاز لمكافحة الفيروسية والإنفلونزا، كما أنه يساعد في تقليل المخاط الزائد.