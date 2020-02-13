قبل الفلانتين.. علا رشدي تشارك صورة مع زوجها: "كان بيعدل الفستان"

بصورة من مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الـ41، والذي أُقيم على مسرح دار الأوبرا المصرية، استعادت الفنانة علا رشدي، ذكرياتها مع زوجها الفنان أحمد داوود، في ذلك اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تزامنًا مع يوم الحب غدًا.

وأرفقت تعليقًا على الصورة التي شاركتها وظهر خلالها الفنان أحمد داوود، وهو يُمسك بذيل فستانها، حيث قالت: "الفلانتين بكرة فأنا عارفة انكوا هتبعتوا لبعض الصورة دي وتقولوا إن الاهتمام مبيتطلبش بس صدقوني أحمد كان بيعدل الفستان عشان منتكعبلش مش أكتر".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين، حيث تفاعل عدد كبير من المتابعين معها، وحصدت ما يقرب من 21 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها،" انتي عسل أصلا ربنا يخليكوا لبعض.. هوه اتكعبل مرة خلاص، بس برضو نزل عدل الفستان ياعني برضو مبيطلبش، خايفة من الحسد، ليه قتلتي الفرحة جوانا".

يذكر أن آخر أعمال علا رشدي هو فيلم "قصة حب"، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أحمد حاتم وهنا الزاهد.