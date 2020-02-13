قبل سفره للعلاج.. أحمد فهمي يوجه رسالة حب لهنا الزاهد عبر "الوطن"

حرص الفنان أحمد فهمي، على توجيه رسالة رومانسية لزوجته الفنانة هنا الزاهد، وذلك بكتابتها وإرسالها عبر "الوطن"، قبل سفره إلى بلجيكا لإجراء عملية في المريء.

ويحتفل العالم غدا، بالفلانتين، وبتلك المناسبة وجه أحمد فهمي رسالة لزوجته هنا الزاهد، قال فيها، ""شكرا جدا حبيبتي على وجودك في حياتي، ربنا يخليكي ليا".

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واحتفل "فهمي"، في العام 2019، بزواجه من هنا الزاهد، في حفل فخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، بعد علاقة رومانسية جمعته بها.