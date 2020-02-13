تعرفي على أهم قواعد وأصول اتيكيت لبس البدلة

تناسق الالوان فى الملابس خاصه ملابس الرجال من الاشياء الضروريه عامه , فالكثير يحتار عند اختيار نوع الملابس المفضل هل يجب ان ارتدى جاكيت رجالي فقط اى بليزر اسود رجالى مثلا ام اختار بدل رجالى مثل البدل الرسمية .

بعد اختيار النوع ياتى تناسق الوان الملابس فان كانت البشره سمراء فمن المفضل اختيار الوان الملابس المناسبة للبشرة السمراء للرجال و هنا يهمنا التناسق مع الذوق الفردى للشخص فمن الخطا ان نتصور ان الاتيكيت يفرض ببيونة بدلة فقط مثلا او ربطة عنق رجالية بل المكان و المناسبه هى التى تفرض ذلك .

كيفيه اختيار البدله المناسبه

بدايه يجب ارتداء البدله كامله بالقميص و غلق جميع الازرار عند التجربه حتى تستطيع ان تحكم على البدله المناسبه لك

مقاسات البدل الرجالى : كل شخص له جسم يختلف عن الاخرفلا يهم ان كنت سمينا او رفعيا بل المهم هو تناسق البدله مع الجسم عامه و لتسهيل ذلك فيجب ان تكون البدله مريحه عند حركه الذراعين فى اى اتجاه كما يجب ان تكون مريحه عند الجلوس و المشى فالخطوه الاولى ليس رئيه شكل البدله على الجسم فى المرآه بل تجربتها عند طريق الجلوس و الوقوف و المشى لخطوات بسيطه مع تحريك الذراعين فى مختلف الاتجاهات .

الشكل الخارجى للبدله من الاطراف : بعد الاطمئنان للمقاس المناسب نبدا بفحص الشكل الخارجى للبدله , نبدا من الكتفين حيث يجب ان يكون خط الكتفين فى البدله موازى للكتف , و ايضا افحص الاطراف بعض الاشخاص لهم اطراف اطول او اقصر من الاخرين فيجب ان يكون طول البدله مناسب لطول القدمين عند الوقوف و الجلوس و ايضا عند الذراعين اثناء الحركه .

نراعى هنا بالنسبه لليدين ان ذراعى القميص يجب ان يكون ظاهرا بمساحه من 1-2 سم تحت البدله فلا تختار بدله يكون الجاكيت يغطى على كم القميص بالكامل او يظهراكثر من 2 سم من كم القميص

فى حاله الوقوف يكون طرف البنطلون الخاص بالبدله يلمس طرف الحذاء بيحث ان الشراب لا يظهر فى حاله الوقوف اما فى الجلوس فيفضل ارتداء شراب طويلا نوعا ما .

مراعاه الشكل الخارجى : الجاكيت يكون طويلا بما يكفى ليغطى الازرار الخاصه بالبنطلون كما ان الزر الاوسط للبدله يجب ان يكون فوق او مع سره البطن ,

عند ارتداء البدله

تناسق الوان الملابس

لتسهيل الامر فالقميص دائما يكون ساده ذو لون افتح من لون البدله نفسها اما الربطه العنق فتكون ذو لون اغمق من القميص , قم بخلع جاكيت البدله لتجربه لون ربطه العنق مع لون القميص اولا حيث ان من يراك ستقع عينه اولا على ربطه العنق ثم القميص ثم الجاكيت الخاص بالبدله , كما انه من المحتمل اثناء العمل انك ستضطر لخلع الجاكيت .

Advertisements

انت كنت ستختار بدله رسميه من اجل العمل فابتعد عن الالوان البراقه او اللامعه التى تعطى انعكاس مع لون الغرفه و يفضل اختيار درجات غامقه مثل الاسود و الرصاصى و الازرق و البنى بكل درجاتهم المختلفه للعمل اما فى المناسبات مثل اعياد الميلاد او الافراح فيفضل اختيار الوان مبهجه .

اللون الاسود يصلح لكل المواقف ما عدا حفلات الزواج فى الشرق الاوسط حيث جرت العاده ان العريس هو من يرتدى البدله السوداء .

لون الحذاء و الحزام يجب ان يتماشى مع لون البدله فان كانت البدله باللون البنى فاختار حذاء بنى مع حزام بنى و كذلك الاكسسوارات مثل النظاره او الساعه و الشراب .

اتيكيت لبس البدله

اثناء المشى قم بربط الزر الاوسط دائما اما الزر الاول فهو اختيارى لك اما الزر الثالث فيكون مفتوح دائما لثانى و قبل الجلوس مباشره قم بفك جميع الازرار .

ربطه العنق تصل حتى البطن فلا تجعلها قصيره جدا او طويله لتصل الى البنطلون الجزء الخلفى منها قم بوضعه داخل القميص اما الجزء الخارجى فقم بربطه بدبوس خاص بها ان وجد

فى حاله ارتداء ربطه عنق غير مسموح بفتح ازرار القميص .

حلاقه الذقن او تهذيبها مع ازاله الشعر الزائد فى الوجه و قص الاظافر و نظافه الفم و الاسنان من الاشياء الاساسيه فالبدله تجعل تلك التفاصيل تظهر اكثر .

قد يهمك ايضا:

تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت لبس الذهب و المجوهرات

تعرّف على قواعد "الاتيكيت" في أصول عيادة المريض