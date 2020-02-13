رسالة "عساف" لـ محمد رمضان: كفاية منظرة وراجع نفسك مش دايمة لحد

"بينتقدوه وكنت بقول لأ ده كويس وبدافع عنه وبقول فرحان بنجاحه، بس اللي بيحصل ده عيب قوي"، هكذا علقت الفنانة علياء عساف، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على موقف الفنان محمد رمضان وسخريته من أزماته مع الطيار أشرف أبو اليسر، الذي تم وقفه عن العمل نهائيًا ومنعه من ممارسة الطيران، بسبب صورة "رمضان".

وشاركت "عساف" صورة "رمضان"، وهو مستلقيا داخل غرفة العمليات، وبجسده جرح صغير، ثم تأتي الكاميرا على وجهه، ليقوم بتحريك حاجبيه وبضحكات ساخرة، إلى جانب تعليقه "الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة"، وتابعت خلال منشورها، "عيب.. بدل ماتقف جنب الراجل اللي كنت السبب في قطع عيشه تتريق عليه، عيب لما بدل ماتساعده تطلعه كداب وأنه بيستغلك ولو حتى افترضنا أنه طلب منك الفلوس دي كلها وأنا شبه متأكدة أن ده ماحصلش كنت حل الموضوع بطريقة أشيك من كده، لكن تسف وتتريق على راجل محترم وعنده تاريخ زي ده بالمنظر ده والراجل مغلطش فيك في ولا كلمة ده اللي عيب".

وأشارت علياء عساف، "اللي نمبر وان مش بيبقى مؤذي ومش بيبقى السبب في قطع عيش حد، نمبر وان ده بيحس بالناس وبيراعي شعورهم ووجعهم، بيحس بالناس اللي مش لاقية تاكل مش بيتمنظر عليهم بالعربيات والطيارات وأنه عنده فلوس".

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وتابعت خلال منشورها، "عرفنا أنك غني ماشاء الله ومعاك فلوس كتير مابتخلصش وأنك راكب أحسن عربيات، بس يا نمبر وان، فيه فنانين كتير قوي معاهم فلوس ومش بيتمنظروا بيها كده، عشان الناس دي فاهمة يعني إيه فيه ناس تانية مش لاقية اللقمة ولا بيت يسترها وبيحتفظوا بحياتهم لنفسهم عشان مش بيحبوا المنظرة".

وطالبت علياء عساف من محمد رمضان، خلال منشورها، بالكف عن هذه الأفعال، قائلةً: "كفاية منظرة وراجع نفسك عشان مش دايمة لحد، وصدقني قطع عيش الراجل اللي قعد في بيتهم عشان صورة تتمنظر بيها على الناس وتزود لايكات ويتكتب أنك أجمد واحد في الكون وأنك سايق طيارة، ربنا مش هيعديه بالساهل، الراجل ده غلط بس عقابه كان قاسي قوي والسبب هو منظرتك".

واختتمت، "كلنا بنتصور وبنجيب حاجات وبنسافر وبنعمل اللي يفرحنا بس مش بنعمل كده، كل يوم فيه شباب بتموت ولو جه معادنا مش هناخد حاجة معانا، افتكر الكلام ده كويس أنا أسفة لو كلامي سخيف بس ماقدرتش أمسك نفسي بصراحة".

أزمة محمد رمضان الطيار أشرف أبو اليسر

تعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

خرج الكابتن أشرف أبواليسر للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو، أوضح فيه أنّه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانوني لكن دون جدوى ولم يستطع التواصل معه، لافتا إلى أنّه اضطر للحديث عبر "السوشيال ميديا" قبل أن تنسى الأزمة، خاصة أنّه لم يجد حلا بشكل ودي، كذلك تطرق للحديث عن أزمة مساعده الذي سحبت رخصته ولم يكن له أي ذنب.

وادعى "رمضان"، في فيديو، أن الطيار طلب منه مبلغ 9.5 ملايين جنيه على اعتبار أنها مكافأة نهاية الخدمة إضافة للمعاش.