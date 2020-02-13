الشعور بالشبع واصفرار العين.. تعرف على أعراض سرطان الكبد

سرطان الكبد، من الأمراض الخبيثة التي تواجه الإنسان، وغالبًا ما يتم الكشف عنه في المراحل المتأخرة، إذ أن أعراضه غامضة ما يصعب من اكتشافه مبكرا.

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، فإن الأطباء اكتشفوا الأعراض الأولية لـ سرطان الكبد، وفي حال ظهورها على المريض يجب مراجعة الطبيب.

وبحسب الموقع فإن أحد أعراض سرطان الكبد، هو الألم المتقطع في المعدة أو في الجزء العلوي من البطن، وأيضًا الشعور بألم في منطقة الكتف الأيمن، ويمكن أن ينتشر إلى منطقة الظهر أو الجزء الأسفل والأيمن من الصدر.

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وتعتبر هذه الأعراض هي الأولية التي تشير إلى تطور أورام الكبد، لكن بالإضافة إلى ذلك هناك عدد من الأعراض الأخرى.

من هذه الأعراض الانحفاض الحاد في الوزن والذي يمكن أن يشير إلى الإصابة بسرطان الكبد، بالإضافة إلى الغثيان المتكرر وفقدان الشهية وطاقة الجسم وتورم البطن واصفرار بياض العين والجلد، والشعور بالشبع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام.

ويوصي الأطباء بالتخلي عن العادات السيئة، مثل الإفراط في تعاطي الكحول والتدخين، لتقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد، ويجب أن يحتوي النظام الغذائي على الفواكه والخضروات والأسماك والحليب والعسل واللحوم والحبوب والزيوت النباتية وغيرها من المنتجات الصحية، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية.