يوم الإذاعة العالمي.. شقيقة "الأستاذ" أول امرأة ترأس الإذاعة المصرية

لُقبت بأُمّ الإذاعيين المصريين، تدرجت في المناصب الإذاعية المختلفة، إلى أن أصبحت مديرة برامج المنوعات ومشرفة على برامج المرأة عام 1965، كانت اسمًا بارزًا وعاصرت الرواد الأوائل من الإذاعيين، فكانت أول صوت نسائي إذاعي انطلق ليس في الإذاعة المصرية وحسب، بل في إذاعات المشرق العربي بأكلمه، هي الإعلامية الكبيرة صفية المهندس، التي تقلدت منصب رئيس الإذاعة المصرية عام 1976، فأصبحت رئيسًا للإنتاج الإعلامي المسموع بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ويحتفل العالم اليوم 13 فبراير، بـ"اليوم العالمي للإذاعة"، وقد تم اختيار هذا اليوم تزامنًا مع ذكرى إطلاق إذاعة الأمم المتحدة عام 1946، والذي يتم إحيائه سنويًا، وتعود فكرة الاحتفال بهذا اليوم للأكاديمية الإسبانية للإذاعة، وجرى تقديمها رسميا، من قبل الوفد الدائم لإسبانيا لدى اليونسكو في الدورة 187 للمجلس التنفيذي في سبتمبر 2011، بحسب الهيئة الوطنية للإذاعة.

ويُقدم "هُن"، أبرز المعلومات عن الإعلامية صفية المهندس، خلال السطور التالية.

- صفية المهندس، مذيعة مصرية، ولدت في عام 1922، لُقبت بأُمّ الإذاعيين المصريين.

- والدها اللغوى زكي محمد المهندس وأخوها الفنان الراحل فؤاد المهندس.

- تزوجت من الإذاعي محمد محمود شعبان (بابا شارو).

- حصلت على درجة ليسانس الآداب قسم لغة إنجليزية.

- تعتبر صفية المهندس، من مؤسسي الإذاعة المصرية ومن أوائل الأصوات النسائية.

- شاركت في ركن المرأة والذي تحول إلى برنامج "ربات البيوت"، قدمت فيه حلولا لمشاكل كثيرة كانت ترسل إليها عن طريق البريد على عنوان الإذاعة.

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- حازت على العديد من الجوائز من وزارة الثقافة والإعلام ونقابة الأطباء.

- تدرجت في المناصب الإذاعية المختلفة إلى أن أصبحت مديرة برامج المنوعات ومشرفة علي برامج المرأة عام 1965، ثم مديرة للبرنامج العام، ثم وكيلة للإذاعة للبرامج المحلية، وتتبعها إذاعات البرنامج العام والشعب والبرنامج الثاني "الثقافي حاليًا" والأوروبي والموسيقي في عام 1975

- انتدبت رئيسًا للإذاعة في 28 سبتمبر 1975، إلى أن أصدر الرئيس السادات قرارًا بتعينها رئيسًا للإذاعة المصرية عام 1976.

-أصبحت رئيسًا للإنتاج الإعلامي المسموع بمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى عضوية مجلس الشورى والمجلس القومي للفنون .

- سافرت إلى العديد من الدول في مهمات رسمية، من بينها، "إيطاليا، فرنسا، الاتحاد السوفيتي، إسبانبا، ألمانيا"، وبعض الدول العربية، منها، "سوريا، السعودية، السودان، المغرب".

- مثلت مصر في مؤتمر الجمعية النسائية الأمريكية عام 1959، كما شاركت في الوفد المصري في مؤتمر المرأة العالمي المنعقد في يونيو 1975 .

- كرمت في مناسبات عديدة وحصلت على عدة جوائز من بينها، درع محافظة القاهرة عام 1966، في مؤتمر تقويم المرأة المصرية.

- نالت وسام العلوم والفنون من وزارة الثقافة عام 1976.

- حصلت على جائزة الكوكب الذهبي عام 1979- شهادة تقدير من نقابة الأطباء عام 1980.

- ظلت صفية المهندس رئيسا للإذاعة المصرية، حتى بلوغها سن المعاش في 12 ديسمبر1982.

- توفيت في 13 يونيو 2007.