نشرة الموضة| يسرا ملكة "الأوسكار".. ورانيا يوسف وناهد السباعي بإطلالات مثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تحرص النجمات ومشاهير العالم على الظهور بإطلالات أنيقة وساحرة تخطف الأنظار، ولا يمر يوم إلا وتطالعنا بعض النجمات بإطلالات أنيقة ومميزة، تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذاك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، إذ شهد هذا الأسبوع العديد من الفعاليات فرأينا تألق النجمات في حفل الأوسكار، وحفل ما بعد الأوسكار، وحفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

درة في حفل بدبي:

اختارت درة زروق فستاناً طويلاً، باللون الأزرق، بقصة المرميد، بصيحة off shoulder، مزيناً بالطيات البارزة والكشاكش التي أضفت لمسة مميزة إلى التصميم.

ونسقت مع الإطلالة مجوهرات بتصميم كبير الحجم من BVLGARI، واختارت تصفيفه ذيل الحصان وزينّتها بأكسسوار، كما اعتمدت ماكياجاً قوياً بدرجات النيود.

-نادين نجيم في حفل BVLGARI:

أطلت نادين نجيم بفستان طويل من خامة الباييت، وتميز الموديل بقصة صدر جريئة على شكل حرف V، وفتحة ساق طويلة، وكشاكش ناعمة منسدلة عند منطقة الخصر، بتوقيع Alexandre Vauthier”".

ونسقت مع الإطلالة حذاء مزج اللون الأسود بالذهبي، مع عقد باللون الذهبي، واختارت تصفيفه ذيل الحصان، مع ترك خصلات الشعر تنسدل بشكل عشوائي.

-نجلاء بدر في مهرجان أسوان:

اختارت نجلاء فستاناً طويلاً باللون الذهبي الباييت، بدون أكمام بقصة الكب، وتميز الموديل بطيات رفيعة وفتحة ساق جريئة.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل للخلف، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية والكاشمير، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات باللون الذهبي، وكلاتش باييت.

-جينفر لوبيز في حفل ما بعد الأوسكار:

اعتمدت جينفر فستاناً بقصة جريئة، باللون الرصاصي الباييت، وتميز الفستان بالحبيبات البراقة، وفتحة جانبية طويلة، بقصة "cut out"

ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط وإسوار ناعم، واختارت ماكياجًا بدرجات النيود والرصاصي، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي مع أحمر الشفاه النيود.

- ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة:

خطفت ريا أبي راشد الأنظار بإطلالة أنيقة، خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، إذ ارتدت فستانًا طويلًا، باللون الأحمر، من قماش الباييت اللامع، وتميز التصميم بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة.

واتسم الموديل بقصة ضيقة من الأعلى، مع تنورة واسعة من الأسفل، بذيل طويل، وإكستنشن من جانب واحد بنفس لون وخامة الفستان.

واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي الناعم المنسدل على الجانبين، مع مكياج ناعم بدرجات النيود، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى بدرجات ترابية مع أحمر شفاه ماط باللون الروز، واعتمدت إكسسوارت ماسية مكونة من عقد ناعم، وحلق قصير بتصميم دائري.

Advertisements

- يسرا بإطلالة فرعونية:

خطفت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالة ملكية، أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، إذ ارتدت فستانًا طويلًا باللون البيج الفاتح.

وجاء التصميم مستوحى من الحضارة الفرعونية، بأكمام طويلة وواسعة بصيحة الكاب، وقصة ضيقة من الأعلى، مزينًا بنقوش باللون الذهبي الباييت، وتنورة واسعة بطيات عند منطقة الخصر، بتوقيع مصمم الأزياء العالمي "زهير مراد".

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل للخلف، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى، مع أحمر شفاه باللون الذهبي.

وعلقت الإعلامية ومقدمة البرامج ريا أبي راشد: " فستان الفنانة يسرا الفرعوني كان في غاية الأناقة والجمال، ويسرا كانت ملكة الأوسكار هذا العام".

- ناتالي بورتمان:

اعتمدت فستانًا طويلًا بكاب، باللون الأسود، يشبه القفطان المغربي، مزينًا بالكامل بنقوش باللون الذهبي اللامع، بصيحة high neck"، وبجانب تصميم الفستان الأنيق وضعت ناتلي جميع أسماء المخرجات اللاتي تم حرمانهن من الترشح للجائزة عبر تاريخها.

واختارت تصفيفه الشعر القصير المنسدل، مع ماكياجًا بدرجات النيود الناعم.

- رينيه زيلويجر بلوك ناعم:

على الرغم من اعتمادها فستانًا بقصة بسيطة مكررة، إلا أنها نجحت في الظهور بإطلالة ملكية ناعمة خطفت الأنظار.

اختارت رينيه زيلويجر فستانًا طويلًا، باللون الأبيض " one shoulder"، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع للخلف، مع مكياج ناعم بدرجات النيود.

- ناهد السباعي

أثارت الفنانة ناهد السباعي الجدل بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي، إذ ارتدت فستاناً ميدي، بقصة كب، بدون أكمام، مستوحى من أغطية السرائر، من المجموعة اللافتة التي أطلقها مصمم الأزياء "مهند كوجاك" تخليدًا لجدته.

وجاء التصميم بقصة ضيقة من الأعلى وتنورة واسعة ومنفوشة، مزينًا بالتطريزات والأحجار البراقة عند منطقة الصدر والخصر، ونسقت مع الإطلالة حذاء مفتوح من الأمام، باللون الزهري.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، مع مكياج قوي، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي مع أحمر شفاه باللون الماروني.

ارتدت رانيا يوسف أثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي، فستاناً قصيرا، باللون الأزرق البترولي الباييت، بأكمام طويلة، وجاء الموديل بقصة ضيقة، و "high neck"، مزيناً بطيات ضيقة على الفستان بالكامل

واعتمدت حذام عريض متعدد الطبقات باللوني الأزرق الداكن والفضي، مع كلاتش داكن، واختارت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل، مع ماكياجًا قوياً، إذ ركزت على إبراز منطقة العيون برسمة السموكي، ووضعت أحمر شفاه باللون الماروني الفاتح.

وجاء تصميم الفستان غير مناسب لشكل جسمها وجعلها تبدو بوزن زائد خاصة مع اعتمادها حذام عريض، وكان يفضل اختيار حذام رفيع لإبراز منطقة الخصر وجعل الساقين تبدو أطول وأكثر رشاقة.